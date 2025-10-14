بعد خضوعه لجراحة.. كشف مدة غياب بريمر عن يوفنتوس

كشفت تقارير إعلامية عن المدة التي سيغيبها المدافع البرازيلي جليسون بريمر بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى.

يوفنتوس أعلن أمس الثلاثاء عن خضوع بريمر لجراحة استئصال غضروف الركبة اليسرى بالمنظار، مضيفا: "سارت العملية على ما يرام، وسيبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي في الأيام المقبلة"، دون تحديد موعد لعودته.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فمن المقرر أن يغيب المدافع البرازيلي البالغ 28 عاما عن صفوف "السيدة العجوز" لمدة تتراوح بين 5 و6 أسابيع على الأقل.

ويعود بريمر هذا الموسم من إصابة خطيرة في نفس الركبة اليسرى التي أجبرته على إنهاء موسم 2024-2025 مبكرا في شهر أكتوبر.

وشارك بريمر في 5 مباريات مع يوفنتوس هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفين ولم يسجل.

ويحتل يوفنتوس، الذي سقط في فخ التعادل في مبارياته الـ5 الأخيرة في مختلف المسابقات، المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، وذلك قبل مواجهة كومو ضمن منافسات الجولة السابعة يوم الأحد المقبل.

جدول مباريات اليوم