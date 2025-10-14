المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

بعد خضوعه لجراحة.. كشف مدة غياب بريمر عن يوفنتوس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:49 م 14/10/2025
بريمر

جليسون بريمر

كشفت تقارير إعلامية عن المدة التي سيغيبها المدافع البرازيلي جليسون بريمر بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى.

يوفنتوس أعلن أمس الثلاثاء عن خضوع بريمر لجراحة استئصال غضروف الركبة اليسرى بالمنظار، مضيفا: "سارت العملية على ما يرام، وسيبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي في الأيام المقبلة"، دون تحديد موعد لعودته.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فمن المقرر أن يغيب المدافع البرازيلي البالغ 28 عاما عن صفوف "السيدة العجوز" لمدة تتراوح بين 5 و6 أسابيع على الأقل.

ويعود بريمر هذا الموسم من إصابة خطيرة في نفس الركبة اليسرى التي أجبرته على إنهاء موسم 2024-2025 مبكرا في شهر أكتوبر.

وشارك بريمر في 5 مباريات مع يوفنتوس هذا الموسم بمختلف المسابقات، صنع خلالها هدفين ولم يسجل.

ويحتل يوفنتوس، الذي سقط في فخ التعادل في مبارياته الـ5 الأخيرة في مختلف المسابقات، المركز الخامس في الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، وذلك قبل مواجهة كومو ضمن منافسات الجولة السابعة يوم الأحد المقبل.

جدول مباريات اليوم 

الدوري الإيطالي يوفنتوس جليسون بريمر

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
تشيلسي

40,000,000

