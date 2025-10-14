يوفنتوس يستهدف مدافع بايرن ميونخ

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع الكوري الجنوبي كيم مين جاي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وظهرت شكوك حول استمرار كيم مين جاي مع بايرن ميونخ، خاصة بعد تعاقد البافاري مع جوناثان تاه في الصيف.

وفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد أصبح المدافع الكوري الجنوبي هدفا لنادي يوفنتوس، الذي يبحث عن مدافع جديد بعد إصابة لاعبه البرازيلي بريمر في غضروف الركبة.

وأشار التقرير إلى أن اهتمام يوفنتوس، والشكوك حول مستقبل كيم، يفتحان الباب لرحيله عن بايرن ميونيخ في أقرب فرصة، وربما يحدث ذلك في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

يوفنتوس يراقب أيضا عدة خيارات بخلاف كيم، من بينها ميلان شكرينيار لاعب فنربخشة، من أجل إيجاد بديل موثوق على المدى القصير.

جدير بالذكر أن كيم يرتبط بعقد مع بايرن حتى عام 2028.