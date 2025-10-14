المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
يوفنتوس يستهدف مدافع بايرن ميونخ

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:50 م 14/10/2025
كيم مين جاي

كيم مين جاي

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع الكوري الجنوبي كيم مين جاي لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وظهرت شكوك حول استمرار كيم مين جاي مع بايرن ميونخ، خاصة بعد تعاقد البافاري مع جوناثان تاه في الصيف.

وفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد أصبح المدافع الكوري الجنوبي هدفا لنادي يوفنتوس، الذي يبحث عن مدافع جديد بعد إصابة لاعبه البرازيلي بريمر في غضروف الركبة.

وأشار التقرير إلى أن اهتمام يوفنتوس، والشكوك حول مستقبل كيم، يفتحان الباب لرحيله عن بايرن ميونيخ في أقرب فرصة، وربما يحدث ذلك في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

يوفنتوس يراقب أيضا عدة خيارات بخلاف كيم، من بينها ميلان شكرينيار لاعب فنربخشة، من أجل إيجاد بديل موثوق على المدى القصير.

جدير بالذكر أن كيم يرتبط بعقد مع بايرن حتى عام 2028.

بايرن ميونخ يوفنتوس كيم مين جاي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

