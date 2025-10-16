المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 0
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

1 0
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

0 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

- -
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

بعد إصابة بوليسيتش.. ميلان مستاء من تصرف منتخب أمريكا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:01 م 16/10/2025
كريستيان بوليسيتش

كريستيان بوليسيتش

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي ميلان يشعر بالاستياء من منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الطريقة التي تم التعامل بها مع نجمه كريستيان بوليسيتش، بعد إصابته مؤخرا.

وكان اللاعب يعاني من آلام في الكاحل خلال الأسابيع التي سبقت التوقف الدولي، واستمرت المشكلة أثناء وجوده مع منتخب بلاده، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية لعدم مشاركته أساسيا في التعادل (1-1) أمام الإكوادور الأسبوع الماضي.

وبعد مشاركته أساسيا في المباراة الماضية أمام أستراليا، تعرض بوليسيتش لإصابة جديدة تسببت في إخراجه من الملعب في منتصف الشوط الأول.

وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن مسؤولي ميلان يعتقدون أن اللاعب الأمريكي "تمت المخاطرة به دون داعٍ" في المباراة الودية أمام أستراليا.

إدارة "الروسونيري" غير راضية عن قرار ماوريسيو بوكيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي، بالمخاطرة بنجم الفريق رغم حالته البدنية غير الجيدة، خصوصا في مباراة ودية كان من المتوقع الفوز بها بسهولة.

ورغم أنه لم يخضع بعد للفحوص الطبية الدقيقة، تشير الصحيفة إلى أن بوليسيتش مهدد بالغياب لمدة 3 إلى 4 أسابيع عن مباريات الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، وهو ما أثار غضب مسؤولي ميلان.

وسيضطر ميلان الآن إلى خوض المباريات المقبلة دون هداف الدوري الإيطالي الحالي، وسيتجه للاعتماد على كريستوفر نكونكو بجوار سانتياجو خيمينيز في مواجهة فيورنتينا يوم الأحد المقبل.

ميلان الدوري الإيطالي كريستيان بوليسيتش

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

