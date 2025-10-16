بعد إصابة بوليسيتش.. ميلان مستاء من تصرف منتخب أمريكا

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي ميلان يشعر بالاستياء من منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الطريقة التي تم التعامل بها مع نجمه كريستيان بوليسيتش، بعد إصابته مؤخرا.

وكان اللاعب يعاني من آلام في الكاحل خلال الأسابيع التي سبقت التوقف الدولي، واستمرت المشكلة أثناء وجوده مع منتخب بلاده، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية لعدم مشاركته أساسيا في التعادل (1-1) أمام الإكوادور الأسبوع الماضي.

وبعد مشاركته أساسيا في المباراة الماضية أمام أستراليا، تعرض بوليسيتش لإصابة جديدة تسببت في إخراجه من الملعب في منتصف الشوط الأول.

وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن مسؤولي ميلان يعتقدون أن اللاعب الأمريكي "تمت المخاطرة به دون داعٍ" في المباراة الودية أمام أستراليا.

إدارة "الروسونيري" غير راضية عن قرار ماوريسيو بوكيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي، بالمخاطرة بنجم الفريق رغم حالته البدنية غير الجيدة، خصوصا في مباراة ودية كان من المتوقع الفوز بها بسهولة.

ورغم أنه لم يخضع بعد للفحوص الطبية الدقيقة، تشير الصحيفة إلى أن بوليسيتش مهدد بالغياب لمدة 3 إلى 4 أسابيع عن مباريات الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، وهو ما أثار غضب مسؤولي ميلان.

وسيضطر ميلان الآن إلى خوض المباريات المقبلة دون هداف الدوري الإيطالي الحالي، وسيتجه للاعتماد على كريستوفر نكونكو بجوار سانتياجو خيمينيز في مواجهة فيورنتينا يوم الأحد المقبل.