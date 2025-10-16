كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أن المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي يدرس الرحيل عن بايرن ميونخ، في ظل اهتمام فريقي ميلان وإنتر بضمه، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

تقارير: كيم مين جاي ليس سعيدًا بتجربته في بايرن ميونخ

وقال الصحفي ألفريدو بيدولا، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، بتصريحات نشرها موقع فوتبول إيطاليا: "كيم مين جاي ليس سعيدًا تمامًا بتجربته في بايرن ميونخ".

وأضاف: "لقد عُرض في يناير الماضي على بعض الأندية الإنجليزية لجس النبض، لكن لم يتقدم أحد بعرض رسمي لضمه".

أليجري يرحب بضم مدافع بايرن.. وإنتر مهتم بالتعاقد معه في الشتاء

وأكمل: "في حال قرر ميلان ضم مدافع صاحب جودة عالية، فسيكون كيم مين جاي أحد الخيارات المطروحة، والمدير الفني أليجري سيكون أول من يرحب بذلك".

وواصل: "ربما حدثت بعض الاستفسارات بالفعل، لكن المطالب المالية للاعب تفوق ما اعتاد ميلان دفعه في السنوات الأخيرة".

واختتم أن نادي إنتر ميلان قد يُبدي اهتمامه أيضًا بضم كيم مين جاي، إذا قرر اللاعب الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.