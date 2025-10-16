يبدو أن إدارة إنتر ميلان بدأت التحضير المبكر لمستقبل الفريق بعد موسم 2025-2026، مع وجود نية لعدم تجديد عقود عدد من لاعبي الخبرة، إلى جانب تعليق المفاوضات الخاصة بتمديد عقد لاعب الوسط الإيطالي دافيدي فراتيسي، بحسب ما كشفه موقع "Calciomercato".

إنتر يستعد للاستغناء عن أربعة لاعبين بارزين

ووفقًا للتقرير، فإن الملاك الجدد للنادي يدرسون سياسة قائمة على تجديد الدماء داخل الفريق، ما يجعل فكرة تمديد عقود اللاعبين الذين تجاوزوا سن الثلاثين غير أولوية في المرحلة المقبلة.

ويتوقع أن يغادر الرباعي هنريك مخيتاريان، وماتيو دارميان، وفرانشيسكو أتشيربي، وستيفان دي فري صفوف إنتر بنهاية عقودهم في يونيو 2026، رغم أن الأخير قد يتم استثناؤه نظرًا لقدرته على العطاء لموسمين إضافيين على الأقل.

في المقابل، يبدو موقف الظهير البرازيلي كارلوس أوجوستو مختلفًا، حيث أبدت الإدارة استعدادها لمناقشة تمديد عقده حتى عام 2028 مع زيادة في راتبه، تقديرًا لأدائه المميز ومساهمته في صناعة هدفين خلال سبع مباريات هذا الموسم، رغم عدم كونه لاعبًا أساسيًا في تشكيلة سيموني إنزاجي.

تجمد المفاوضات مع فراتيسي

أما في ما يتعلق بفراتيسي، فقد توقفت المحادثات الخاصة بتجديد عقده رغم رغبة اللاعب في حسم مستقبله، إذ فضل مسؤولو النادي انتظار تقييم أدائه خلال الموسم الحالي قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن تمديد عقده الممتد حاليًا حتى يونيو 2028.

ويذكر أن فراتيسي شارك في أربع مباريات فقط هذا الموسم دون تسجيل أهداف، وسط مؤشرات على أنه قد يحصل على دقائق أكثر مستقبلًا، خاصة في ظل رغبة المدرب المساعد كريستيان كيفو في منحه فرصًا أكبر مما كان عليه الوضع تحت قيادة إنزاجي.

