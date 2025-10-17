يستعد المهاجم الإنجليزي المخضرم جيمي فاردي لخوض أول مباراة له أساسيًا في الدوري الإيطالي، عندما يلتقي فريقه كريمونيزي مع أودينيزي يوم الإثنين المقبل، على ملعب زيني، ضمن منافسات الجولة السابعة من الكالتشيو.

فاردي يستعد لظهوره الأساسي الأول في الدوري الإيطالي

وذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أن المدير الفني لكريمونيزي ديفيد نيكولا يفكر جديًا في منح أسطورة ليستر سيتي السابقة فرصة قيادة خط الهجوم منذ البداية، بعد مشاركته كبديل في مباراتين فقط منذ انتقاله إلى الفريق الإيطالي.

ويأمل نيكولا أن يساهم فاردي في تحسين الفاعلية الهجومية للفريق، الذي سجل هدفين فقط في آخر أربع مباريات، حيث تعادل سلبًا مع فيرونا وبارما، و1-1 مع كومو، قبل أن يخسر أمام إنتر بنتيجة 4-1.

وانضم فاردي (38 عامًا) إلى كريمونيزي في صفقة انتقال حر خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، عقب انتهاء عقده مع ليستر سيتي الإنجليزي، الذي خاض معه 342 مباراة في البريميرليج وسجل خلالها 145 هدفًا، ليصبح أحد أبرز الهدافين في تاريخ النادي.