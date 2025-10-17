"حديث فارغ تمامًا".. إنتر يرد بقوة على شائعات نيمار

رد بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان، بحسم على الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول اقتراب النجم البرازيلي نيمار من الانضمام إلى صفوف النيراتزوري، مؤكدًا أن هذه الأحاديث "لا أساس لها من الصحة على الإطلاق".

إنتر يحسم الجدل: لا مفاوضات مع نيمار

وفي تصريحات لصحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية، قال أوسيليو: "نيمار إلى إنتر؟ هذا هراء تام، لم نتحدث أبدًا، ولم يعرض علينا أي شيء بهذا الخصوص، القصة بأكملها محض خيال".

وأضاف المدير الرياضي أنه سعيد بالاستمرار في منصبه داخل إنتر ميلان، ولا يفكر في الرحيل إلى أي وجهة أخرى، رغم العروض المغرية التي تلقاها في فترات سابقة.

وقال: "أنا سعيد بمكاني الحالي، ولدي عقد ممتد حتى عام 2027، في الماضي تلقيت عروضًا مهمة، لكنني لم أغادر أبدًا."

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ممثلي نيمار عرضوا خدمات اللاعب على إنتر ميلان خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي أبدى فيه نادي الهلال السعودي اهتمامًا بضم أوسيليو نفسه، من أجل لم شمله مجددًا مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي رحل عن إنتر في الصيف بعد الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا (5-0).

وعند سؤاله حول إمكانية انتقاله مستقبلًا إلى السعودية، أجاب أوسيليو بهدوء: "في كرة القدم، كل شيء ممكن، لكن في الوقت الحالي تركيزي بالكامل على عملي في إنتر ميلان".