مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

1 0
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

0 6
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

2 1
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 1
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

0 1
19:30
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإيطالي
روما

روما

0 0
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

2 1
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

إصابة جديدة في ميلان.. نكونكو ينضم إلى قائمة الغيابات قبل مواجهة فيورنتينا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:56 م 18/10/2025
كريستوفر نكونكو لاعب ميلان الجديد

كريستوفر نكونكو

تلقى نادي ميلان ضربة جديدة قبل مواجهته المرتقبة أمام فيورنتينا، المقررة مساء الأحد على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، بعدما تأكد غياب النجم الفرنسي كريستوفر نكونكو بسبب الإصابة.

نكونكو ينضم لقائمة المصابين في ميلان قبل موقعة فيورنتينا

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن نكونكو تعرض لإصابة طفيفة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، ما استدعى استبعاده من قائمة ميلان لمباراة الغد، ليواصل الفريق معاناته مع الغيابات المؤثرة.

ويضاف غياب نكونكو إلى قائمة طويلة من الإصابات التي تضرب صفوف الروسونيري، حيث يفتقد الفريق جهود كل من أدريان رابيو، الذي يعاني من شد في ربلة الساق، وكريستيان بوليسيتش المصاب في أوتار الركبة، إلى جانب بيرفيس إستوبينان وأردون جاشاري.

وتمثل هذه الغيابات المتكررة صداعًا كبيرًا للمدير الفني ماسيميليانو أليجري، الذي يواجه أزمة في الخيارات الهجومية، إذ من المتوقع أن يعتمد على الثنائي رافائيل لياو وروبن لوفتوس تشيك في الخط الأمامي، مع إمكانية مشاركة سانتياجو خيمينيز كبديل خلال مجريات اللقاء.

كما أشارت التقارير إلى احتمال منح أثيكامي فرصة الظهور الأول مع الفريق، في ظل عدم تعافي أليكسيس سايليمايكرز بشكل كامل بعد انسحابه من معسكر المنتخب البلجيكي بسبب إصابة عضلية.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

ميلان فيورنتينا كريستوفر نكونكو ميلان ضد فيورنتينا الدروي الإيطالي

مباشر
بيراميدز

بيراميدز

1 0
نهضة بركان

نهضة بركان

87

ضربة حرة لنهضة بركان وعرضية من خارج منطقة الجزاء ومحاولة تسديد من داخل المنطقة والدفاع يتصدى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
