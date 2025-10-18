تلقى نادي ميلان ضربة جديدة قبل مواجهته المرتقبة أمام فيورنتينا، المقررة مساء الأحد على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، بعدما تأكد غياب النجم الفرنسي كريستوفر نكونكو بسبب الإصابة.

نكونكو ينضم لقائمة المصابين في ميلان قبل موقعة فيورنتينا

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن نكونكو تعرض لإصابة طفيفة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي، ما استدعى استبعاده من قائمة ميلان لمباراة الغد، ليواصل الفريق معاناته مع الغيابات المؤثرة.

ويضاف غياب نكونكو إلى قائمة طويلة من الإصابات التي تضرب صفوف الروسونيري، حيث يفتقد الفريق جهود كل من أدريان رابيو، الذي يعاني من شد في ربلة الساق، وكريستيان بوليسيتش المصاب في أوتار الركبة، إلى جانب بيرفيس إستوبينان وأردون جاشاري.

وتمثل هذه الغيابات المتكررة صداعًا كبيرًا للمدير الفني ماسيميليانو أليجري، الذي يواجه أزمة في الخيارات الهجومية، إذ من المتوقع أن يعتمد على الثنائي رافائيل لياو وروبن لوفتوس تشيك في الخط الأمامي، مع إمكانية مشاركة سانتياجو خيمينيز كبديل خلال مجريات اللقاء.

كما أشارت التقارير إلى احتمال منح أثيكامي فرصة الظهور الأول مع الفريق، في ظل عدم تعافي أليكسيس سايليمايكرز بشكل كامل بعد انسحابه من معسكر المنتخب البلجيكي بسبب إصابة عضلية.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا