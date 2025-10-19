ينافس فينيسيوس ولويس دياز.. نيكو باز نجم ساطع في كومو

واصل الأرجنتيني الشاب نيكو باز لاعب نادي كومو الإيطالي، الأداء المبهر في الدوري الإيطالي، بعد تألقه في مباراة يوفنتوس.

وساهم نيكو باز بهدفين في انتصار كومو على يوفنتوس بنتيجة (2-0)، ظهر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

نيكو باز يقدم مستويات ولا أروع رفقة كومو، حيث سجل الدولي الأرجنتيني العديد من الأهداف وقدم عدد من التمريرات الحاسمة كذلك، منذ انضمامه للنادي الإيطالي خلال صيف العام الماضي.

واستطاع باز أن ينفجر بشكل واضح مع كومو، حيث حصل اللاعب صاحب الـ21 عامًا على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

كما حصد اللاعب الأرجنتيني الشاب على جائزة أفضل لاعب شاب في شهري أغسطس وسبتمبر للموسم الحالي.

ينافس فينيسيوس ولويس دياز

ساهم نيكو باز لاعب كومو بشكل مباشر في أكبر عدد من الأهداف (8) في موسم الدوري الإيطالي الحالي: 4 أهداف و4 تمريرات حاسمة.

وجاءت إسهامات نيكو باز مع كومو كالتالي:

- سجل هدفاً وصنع هدفاً أمام لاتسيو.

- سجل هدفاً أمام جنوى.

- صنع هدفين أمام فيورنتينا.

- سجل هدفاً أمام كريمونينسي.

- سجل هدفاً وصنع هدفاً أمام يوفنتوس.

اللاعب الأرجنتيني من بين أفضل 3 لاعبين في الدوريات الخمس الكبرى لموسم 25/26، اللذين سجلوا 4 أهداف وقدموا 4 تمريرات حاسمة على الأقل حتى الآن، إلى جانب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد (5 أهداف + 4 تمريرات حاسمة) ولويس دياز لاعب بايرن ميونخ (5 أهداف + 4 تمريرات حاسمة).

إمكانية العودة لريال مدريد

وقع كومو مع باز خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية العام الماضي قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، وذلك مقابل 6 ملايين يورو وبعقد طويل الأمد.

ريال مدريد بإمكانه أن يفعل خيار إعادة شراء نيكو باز من جديد في أي وقت خلال الفترة المقبلة.