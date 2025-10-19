المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
فابريجاس: سأساعد نيكو باز كما ساعدني فينجر في أرسنال

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:01 م 19/10/2025
باز

نيكو باز مع فابريجاس - من لقاء كومو ويوفنتوس

أشاد المدير الفني الإسباني سيسك فابريجاس، مدرب نادي كومو، بما يقدمه اللاعب الأرجنتيني نيكو باز هذا الموسم، موضحًا أنه سيواصل مساعدة صاحب الـ21 عامًا كما فعل الفرنسي آرسين فينجر معه في أرسنال، قبل سنوات طويلة.

وسجل نيكو باز هدفًا، اليوم الأحد، في مباراة فوز كومو (2-0) على يوفنتوس ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي.

تصريحات فابريجاس عن نيكو باز

وقال فابريجاس في تصريحات لشبكة "DAZN" التليفزيونية: "لا أريد أن أحكم على مسيرة نيكو باز الآن، لكنه قادر على الوصول إلى حيث يريد".

وأضاف مدرب كومو مستفيضًا: "عندما رأيت فينجر، جاء إلى مكتبي قبل المباراة بساعة مع تيري هنري.. أشكره لأنه صدق بي في أرسنال، وأنا أؤمن بنيكو باز كثيرًا، لأنني أعرف متى يكون اللاعب ذهنيًا جاهزًا حتى يصبح من الكبار، وإذا استمر على هذا المنوال سيصل إلى حيث يريد".

ويواصل باز تألقه مع كومو هذا الموسم، إذ ساهم بـ8 أهداف في منافسات الدوري الإيطالي، بإحراز 4 أهداف وصناعة مثلها.

فابريجاس في أرسنال

انضم فابريجاس إلى فريق تحت 18 عامًا في أرسنال عام 2003، قادمًا من برشلونة.

وآمن الفرنسي آرسين فينجر بموهبة سيسك فابريجاس، ليمنحه في 2004 فرصة الظهور لأول مرة مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، حيث كان لاعب الوسط الإسباني في سن السابعة عشر فقط.

واستمر فابريجاس في اللعب بقميص أرسنال من أجل آرسين فينجر، حتى عاد إلى برشلونة مجددًا في 2011.

مباراة كومو القادمة
الدوري الإيطالي سيسك فابريجاس كومو نيكو باز

