كلام فى الكورة
تيودور بعد خسارة يوفنتوس أمام كومو: كانت مباراة صعبة.. وأنا دائمًا قلق

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:11 م 19/10/2025
إيجور تيودور

إيجور تيودور المدير الفني لفريق يوفنتوس

أكد إيجور تيودور المدير الفني لفريق يوفنتوس، أن مواجهة كومو قد حسمت، بعد تسجيل خصمه الهدف الثاني، مشيرًا إلى أنه دائمًا قلق بشأن إمكانية إقالته من منصبه.

وقال تيودور في تصريحات عبر شبكة، عقب اللقاء: "كانت مباراة صعبة ضد فريق منظم جيدًا، استقبلنا الهدف من كرة ثابتة، لكننا قدمنا ​​أداءً مثيرًا للاهتمام، كما فعلوا في الشوط الأول".

وتابع: "في الشوط الثاني، كان الأداء متذبذبًا بعض الشيء بسبب طريقة لعبهم، بعد تقدمهم بهدفين انتهت المباراة".

وحول قرار الاعتماد على رباعي دفاعي، بعد إصابة جليسون بريمر الأخيرة، قال تيودور: "نعتقد أن هذا كان الخيار الأمثل للفريق، أعتقد أنه كان الخيار الصحيح بغض النظر عن النتيجة، اقتربنا من منطقة جزاءهم لكننا أخطأنا في التمريرة أو التسديدة الأخيرة".

وعن إجراء أول تبديل في الدقيقة 77، بالدفع بدوسان فلاهوفيتش، علق قائلًا: "كان من الصواب اللعب بمهاجمين في النهاية، لكن علينا أن نواجه كومو بقوة".

وأكمل: "ليس من السهل تغطية هذا الهجوم، تعرضنا لهجمات مرتدة، وعندما أصبحت النتيجة ​​2-0، انتهت المباراة، لم يكن هناك ما نفعله بعد ذلك".

وعندما سُئل عما إذا كان قلقًا بشأن مستقبله الوظيفي بعد الهزيمة أمام كومو، أجاب مدرب يوفنتوس: "أنا دائمًا قلق بشأن كل شيء، هذه هي حياة المدرب".

وأتم: "يفكر المرء دائمًا في الأشياء التي يمكنه القيام بها بشكل أفضل، سنتحدث عن ذلك بالتأكيد في غرفة الملابس".

مباراة يوفنتوس القادمة
يوفنتوس كومو تيودور

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

