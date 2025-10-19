المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لقاء قبل الخسارة.. اجتماع بين يوفنتوس وبالادينو يثير الجدل بشأن مستقبل تيودور

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:57 م 19/10/2025
رافاييل بالادينو

رافاييل بالادينو مدرب فيورنتينا السابق

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن إدارة نادي يوفنتوس قد اجتمعت مع رافاييل بالادينو مدرب فيورنتينا السابق، وذلك قبل الخسارة التي تعرض لها الفريق بقيادة المدير الفني إيجور تيودور ضد كومو اليوم، في الدوري الإيطالي.

وكشف موقع كالتشيو ميركاتو، أن فرانسوا موديستو المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، قد التقى مع رافاييل بالادينو يوم أمس السبت، قبل الخسارة الأولى التي تعرض لها البيانكونيري على يد كومو بثنائية نظيفة.

ولم يحقق يوفنتوس أي فوز منذ أكثر من شهر في أي مسابقة، منذ فوزه على إنتر بنتيجة 4-3 في 13 سبتمبر.

ومنذ ذلك الحين، تعادل البيانكونيري مع بوروسيا دورتموند، وهيلاس فيرونا، وأتالانتا، وفياريال، وميلان، وتلقى أول هزيمة له هذا الموسم ضد كتيبة المدرب سيسك فابريجاس.

وأوضح أن موديستو اجتمع مع بالادينو مدرب مونزا وفيورنتينا السابق، والذي لم يتولى تدريب أي فريق، منذ رحيله عن قيادة الفيولا بنهاية موسم 2023-2024.

اجتمع موديستو، المدير الفني ليوفنتوس، مع بالادينو يوم السبت، حيث يعرف الثنائي بعضهما البعض جيدًا، خلال فترة عملهما معًا في مونزا.

وأضاف أنه لا يُعرف ما إذا كان الاجتماع بين بالادينو وموديستو يهدف فقط إلى التواصل بينهما، أو ما إذا كانت هناك أي مناقشات حول تعيين محتمل في المستقبل، بمنصب المدير الفني لفريق يوفنتوس.

وأثارت هذه الأنباء الجدل حول مستقبل إيجور تيودور، في ظل كثرة الأنباء عن احتمالية إقالته من منصبه، بعد سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق مؤخرًا.

مباراة يوفنتوس القادمة
يوفنتوس تيودور بالادينو

