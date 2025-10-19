المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

0 1
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

19 8
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

على خطى بيكهام.. سون يدخل حسابات ميلان في يناير

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:47 م 19/10/2025
هيونج مين سون نجم لوس أنجلوس

هيونج مين سون نجم فريق لوس أنجلوس

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن هيونج مين سون نجم توتنهام هوتسبير السابق، خيارٌ متاحٌ لميلان، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت تقارير عالمية، إلى أن سون يسعى للحصول على عقد إعارة، على غرار ديفيد بيكهام الذي لعب لميلان من قبل، وذلك لمساعدته على الاستعداد لكأس العالم 2026.

غادر سون توتنهام بعد 10 سنوات في بداية الصيف، وانضم منذ ذلك الحين إلى نادي لوس أنجلوس إف سي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث سجل تسعة أهداف في أول 10 مباريات له في الدوري.

يختلف جدول موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم عن موسم الدوري الإيطالي. ففي عام 2026، امتد الموسم العادي للدوري الأمريكي من أواخر فبراير إلى منتصف أكتوبر، ويتضمن مرحلة ما بعد الموسم التي تُختتم بنهائي كأس الدوري الأمريكي في 6 ديسمبر، بعد ذلك، ستحصل الفرق على استراحةٍ طويلةٍ خلال فترة ما قبل الموسم.

مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم في الصيف، أفادت تقارير بأن سون مهتم بالعودة إلى أوروبا على سبيل الإعارة، لمساعدته على الاستعداد، كما فعل بيكهام عندما انتقل على سبيل الإعارة إلى ميلان قبل بطولة 2010 في جنوب أفريقيا.

وأكد موقع "transferfeed" أن ميلان وجهة محتملة للنجم الكوري، الذي يمتلك خيارات آخرى، مثل العودة لفريقه السابق توتنهام، أو الانتقال إلى بلاده كوريا الجنوبية.

مباراة ميلان القادمة
ميلان سون لوس أنجلوس

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
ليفربول

ليفربول

0 1
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

42

ماتياس كونيا سدد من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بعيدة تماما عن المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
