على خطى بيكهام.. سون يدخل حسابات ميلان في يناير

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن هيونج مين سون نجم توتنهام هوتسبير السابق، خيارٌ متاحٌ لميلان، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت تقارير عالمية، إلى أن سون يسعى للحصول على عقد إعارة، على غرار ديفيد بيكهام الذي لعب لميلان من قبل، وذلك لمساعدته على الاستعداد لكأس العالم 2026.

غادر سون توتنهام بعد 10 سنوات في بداية الصيف، وانضم منذ ذلك الحين إلى نادي لوس أنجلوس إف سي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث سجل تسعة أهداف في أول 10 مباريات له في الدوري.

يختلف جدول موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم عن موسم الدوري الإيطالي. ففي عام 2026، امتد الموسم العادي للدوري الأمريكي من أواخر فبراير إلى منتصف أكتوبر، ويتضمن مرحلة ما بعد الموسم التي تُختتم بنهائي كأس الدوري الأمريكي في 6 ديسمبر، بعد ذلك، ستحصل الفرق على استراحةٍ طويلةٍ خلال فترة ما قبل الموسم.

مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم في الصيف، أفادت تقارير بأن سون مهتم بالعودة إلى أوروبا على سبيل الإعارة، لمساعدته على الاستعداد، كما فعل بيكهام عندما انتقل على سبيل الإعارة إلى ميلان قبل بطولة 2010 في جنوب أفريقيا.

وأكد موقع "transferfeed" أن ميلان وجهة محتملة للنجم الكوري، الذي يمتلك خيارات آخرى، مثل العودة لفريقه السابق توتنهام، أو الانتقال إلى بلاده كوريا الجنوبية.