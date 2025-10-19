فاز بولونيا على مضيفه كالياري بهدفين دون مقابل، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم بولونيا عن طريق إميل هولم في الدقيقة 31، ثم أضاف زميله ريكاردو أورسوليني الهدف الثاني في الدقيقة 80.

ورفع بولونيا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف ميلان صاحب المركز الرابع، والذي قد يصعد إلى قمة الترتيب في حال فوزه على فيورنتينا في وقت لاحق من اليوم الأحد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد كالياري عند ثماني نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، خيم التعادل السلبي على مواجهة جنوى وضيفه بارما.

وشهدت المباراة تعرض عبد الله ندياي لاعب بارما للطرد في الدقيقة 42، ليكمل فريقه المباراة بعشر لاعبين.

كما أهدر جنوى فرصة الفوز حينما أضاع لاعبه ماكسويل كورنيه ضربة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، تصدى لها الحارس الياباني زيون سوزوكي ببراعة.

ورفع بارما رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس عشر، فيما رفع جنوه رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).