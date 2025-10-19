المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 1
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباراة الفرص الضائعة.. التعادل السلبي يحسم مواجهة أتالانتا ولاتسيو في الدوري الإيطالي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:52 م 19/10/2025
مباراة أتالانتا ولاتسيو

مباراة أتالانتا ولاتسيو في الدوري الإيطالي

حسم التعادل السلبي أحداث مواجهة أتالانتا ولاتسيو، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدوري الإيطالي.

وأهدر ماتيو جندوزي أخطر فرص لاتسيو في الشوط الأول، بتسديدة قوية مرت فوق العارضة، في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.

وسيطر أتالانتا على أحداث اللقاء في الشوط الثاني، حيث أهدر المدافع أونست أهانور فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 61، بعد متابعته لرأسية زميله ماريو بازاليتش، ليلمسها بقدمه أمام الشباك الخالية، لكن كرته مرت بجوار القائم.

وتألق إيفان بروفيديل حارس لاتسيو، في التصدي لتسديدة أرضية خطيرة من أديمولا لوكمان في الدقيقة 71.

وأهدر دافيدي زاباكوستا أخطر فرص أتالانتا في الدقيقة 81، بعد عرضية من لوكمان، تابعها ظهير أتالانتا بتسديدة من لمسة واحدة، لكن القائم تصدى لتسديدته.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بها المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما وصل رصيد لاتسيو إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر.

مباراة أتالانتا القادمة
الدوري الإيطالي لاتسيو أتالانتا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
خيتافي

خيتافي

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

14

نشاط هجومي وسيطرة من ريال مدريد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نانت

نانت

0 1
ليل

ليل

25

تشتيت من دفاع نانت بعد كرة عرضية من عيسى ماندي خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg