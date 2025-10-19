حسم التعادل السلبي أحداث مواجهة أتالانتا ولاتسيو، التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع السابع من بطولة الدوري الإيطالي.

وأهدر ماتيو جندوزي أخطر فرص لاتسيو في الشوط الأول، بتسديدة قوية مرت فوق العارضة، في الدقيقة 39 من زمن اللقاء.

وسيطر أتالانتا على أحداث اللقاء في الشوط الثاني، حيث أهدر المدافع أونست أهانور فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 61، بعد متابعته لرأسية زميله ماريو بازاليتش، ليلمسها بقدمه أمام الشباك الخالية، لكن كرته مرت بجوار القائم.

وتألق إيفان بروفيديل حارس لاتسيو، في التصدي لتسديدة أرضية خطيرة من أديمولا لوكمان في الدقيقة 71.

وأهدر دافيدي زاباكوستا أخطر فرص أتالانتا في الدقيقة 81، بعد عرضية من لوكمان، تابعها ظهير أتالانتا بتسديدة من لمسة واحدة، لكن القائم تصدى لتسديدته.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 11 نقطة، يحتل بها المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما وصل رصيد لاتسيو إلى 8 نقاط في المركز الثاني عشر.