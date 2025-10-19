بعد سقوط يوفنتوس.. أتالانتا الوحيد دون هزيمة في إيطاليا

أصبح فريق أتالانتا الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن، بالوصول إلى الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، موسم 2025-2026.

أتالانتا انتهت مباراته مع لاتسيو، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب أتليتي آزوري إيطاليا.

صمود أتالانتا

سقوط يوفنتوس المفاجئ خارج ملعبه أمام كومو (2-0)، جعل اليوفي يتلقى الهزيمة الأولى في الموسم الحالي من الكالتشيو.

بينما أتالانتا الذي تعادل مع لاتسيو (0-0)، في مباراة أقيمت اليوم الأحد أيضًا، جعلته يصبح الفريق الوحيد الذي لم يتلقَ أي هزيمة هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

ويملك أتالانتا 11 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بينما يوفنتوس ورغم خسارته، يتواجد بالمرتبة السابعة برصيد 12 نقطة.

ويرتبط أتالانتا بمواجهة أوروبية على ملعبه بعد 3 أيام من الآن، ضد سلافيا براج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.