كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 1
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

2 1
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 2
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بعد سقوط يوفنتوس.. أتالانتا الوحيد دون هزيمة في إيطاليا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:07 م 19/10/2025
أتالانتا

فريق أتالانتا

أصبح فريق أتالانتا الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة حتى الآن، بالوصول إلى الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، موسم 2025-2026.

أتالانتا انتهت مباراته مع لاتسيو، بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب أتليتي آزوري إيطاليا.

صمود أتالانتا

سقوط يوفنتوس المفاجئ خارج ملعبه أمام كومو (2-0)، جعل اليوفي يتلقى الهزيمة الأولى في الموسم الحالي من الكالتشيو.

بينما أتالانتا الذي تعادل مع لاتسيو (0-0)، في مباراة أقيمت اليوم الأحد أيضًا، جعلته يصبح الفريق الوحيد الذي لم يتلقَ أي هزيمة هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

ويملك أتالانتا 11 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بينما يوفنتوس ورغم خسارته، يتواجد بالمرتبة السابعة برصيد 12 نقطة.

ويرتبط أتالانتا بمواجهة أوروبية على ملعبه بعد 3 أيام من الآن، ضد سلافيا براج، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مباراة أتالانتا القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس أتالانتا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

