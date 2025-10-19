المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

بثنائية لياو.. ميلان يسقط فيورنتينا وينتزع صدارة الدوري الإيطالي

كتب - مصطفى جمال

12:10 ص 20/10/2025
رافاييل لياو خلال مباراة ميلان وفيورنتينا

رافاييل لياو لاعب ميلان خلال مواجهة فيورنتينا

خطف نادي ميلان انتصارًا ثمينًا على حساب ضيفه فيورنتينا، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 55، عن طريق الظهير الألماني روبن جوسينس، بعد متابعة لرأسية تصدى لها الحارس مايك ماينان.

وسرعان ما أدرك ميلان التعادل عن طريق نجمه البرتغالي رافاييل لياو، في الدقيقة 63، بتسديدة أرضية متقنة من خارج منطقة الجزاء.

وتحصل ميلان على ركلة جزاء متأخرة، لصالح المهاجم سانتياجو خيمينيز، احتسبها الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو.

ونجح لياو في مواصلة التألق، ليسجل ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الحارس ديفيد دي خيا في الدقيقة 86، ويمنح فريقه فوزًا قاتلًا.

ورفع ميلان رصيده إلى 16 نقطة، ليرتقي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة عن ملاحقيه إنتر ميلان، نابولي وروما.

وفي المقابل تجمد رصيد فيورنتينا عند 3 نقاط فقط، في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الكالتشيو.

مباراة فيورنتينا القادمة
ميلان الدوري الإيطالي فيورنتينا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

