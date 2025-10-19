خطف نادي ميلان انتصارًا ثمينًا على حساب ضيفه فيورنتينا، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سان سيرو، ضمن مواجهات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي.

وتقدم فيورنتينا في الدقيقة 55، عن طريق الظهير الألماني روبن جوسينس، بعد متابعة لرأسية تصدى لها الحارس مايك ماينان.

وسرعان ما أدرك ميلان التعادل عن طريق نجمه البرتغالي رافاييل لياو، في الدقيقة 63، بتسديدة أرضية متقنة من خارج منطقة الجزاء.

وتحصل ميلان على ركلة جزاء متأخرة، لصالح المهاجم سانتياجو خيمينيز، احتسبها الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو.

ونجح لياو في مواصلة التألق، ليسجل ركلة الجزاء بنجاح في مرمى الحارس ديفيد دي خيا في الدقيقة 86، ويمنح فريقه فوزًا قاتلًا.

ورفع ميلان رصيده إلى 16 نقطة، ليرتقي إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطة عن ملاحقيه إنتر ميلان، نابولي وروما.

وفي المقابل تجمد رصيد فيورنتينا عند 3 نقاط فقط، في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الكالتشيو.