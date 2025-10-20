المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: تودور يواجه خطر الإقالة من تدريب يوفنتوس.. وموتا يتصدر المرشحين

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:54 م 20/10/2025
تودور

تودور

أصبح مستقبل إيجور تودور المدير الفني لنادي يوفنتوس، على المحك بعد الخسارة أمام كومو، بالأمس في الدوري الإيطالي.

يوفنتوس خسر بهدفين دون رد أمام كومو، في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، فإن تودور يواجه خطر الإقالة من منصبه في تدريب البيانكونيري.

وأوضح التقرير، أن مباراتي ريال مدريد في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولاتسيو في الدوري الإيطالي، ستكونان حاسمتان في مستقبل تودور مع يوفنتوس.

وذكرت الصحيفة الموثوقة، أنه في حال خسارة يوفنتوس المباراتين، سيكون إقالة تودور هي القرار من إدارة يوفنتوس للمدرب الكرواتي.

وهناك عدة مرشحين لخلافة تودور في تدريب يوفنتوس، ويأتي على رأسهم تياجو موتا مدرب الفريق السابق، بالإضافة إلى روبرتو مانشيني، ولوتشيانو سباليتي، ورافايلي بالادينو.

ويمتلك تياجو موتا عقدًا ساريًا مع نادي يوفنتوس حتى يونيو 2027، حيث أنهى معه النادي التعاقد في الموسم الماضي.

وتلقى يوفنتوس الهزيمة الأولى بالأمس في الدوري الإيطالي، كما أن الفريق لم يحقق الفوز في آخر ست مباريات.

مباراة يوفنتوس القادمة
