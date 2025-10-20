المسيرة مستمرة.. يوفنتوس يعلن تجديد عقد روجاني

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، توصله إلى اتفاق مع مدافع الفريق دانييلي روجاني، لتستمر قصة اللاعب مع البيانكونيري حتى 2028.

دانييلي روجاني، بدأ مسيرته مع يوفنتوس في عام 2012 حين ارتدى قميص فريق الشباب.

روجاني مستمر مع يوفنتوس

جدد دانييلي روغاني عقده مع يوفنتوس حتى 30 يونيو 2028، مواصلًا ارتباطه الوثيق بالنادي الذي ارتدى قميصه لسنوات طويلة داخل جدران البيانكونيري.

ويُعد روجاني صاحب أكبر عدد من الانتصارات بقميص يوفنتوس، في جميع المسابقات برصيد 111 فوزًا.

تفوق روجاني الدفاعي، انعكس على مستواه الهجومي إذ تمكن اللاعب من تسجيل 11 هدفًا في 152 مباراة خاضها بقميص يوفنتوس.

وشارك روجاني رفقة يوفنتوس خلال 3 مباريات في الموسم الجاري، وذلك بواقع 180 دقيقة، ولم يقدم اللاعب أي مساهمة مع البيانكونيري في تلك الدقائق، وظل سجله خاليًا من البطاقات.

وسبق وأن ارتدى روجاني، قميص العديد من الأندية مثل إمبولي، أياكس، كالياري وستاد رين.