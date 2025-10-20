المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

1 2
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

0 2
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

المسيرة مستمرة.. يوفنتوس يعلن تجديد عقد روجاني

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:13 م 20/10/2025
روجاني

دانييلي روجاني

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، توصله إلى اتفاق مع مدافع الفريق دانييلي روجاني، لتستمر قصة اللاعب مع البيانكونيري حتى 2028.

دانييلي روجاني، بدأ مسيرته مع يوفنتوس في عام 2012 حين ارتدى قميص فريق الشباب.

روجاني مستمر مع يوفنتوس

جدد دانييلي روغاني عقده مع يوفنتوس حتى 30 يونيو 2028، مواصلًا ارتباطه الوثيق بالنادي الذي ارتدى قميصه لسنوات طويلة داخل جدران البيانكونيري.

ويُعد روجاني صاحب أكبر عدد من الانتصارات بقميص يوفنتوس، في جميع المسابقات برصيد 111 فوزًا.

تفوق روجاني الدفاعي، انعكس على مستواه الهجومي إذ تمكن اللاعب من تسجيل 11 هدفًا في 152 مباراة خاضها بقميص يوفنتوس.

وشارك روجاني رفقة يوفنتوس خلال 3 مباريات في الموسم الجاري، وذلك بواقع 180 دقيقة، ولم يقدم اللاعب أي مساهمة مع البيانكونيري في تلك الدقائق، وظل سجله خاليًا من البطاقات.

وسبق وأن ارتدى روجاني، قميص العديد من الأندية مثل إمبولي، أياكس، كالياري وستاد رين.

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس دانييلي روجاني

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
الشرطة

الشرطة

1 2
الاتحاد

الاتحاد

37

دومينيك ميندي سدد كرة يسارية صاروخية من خارج منطقة الجزاء كادت أن تعانق الشباك ولكنها اصطدمت في العارضة والدفاع شتتها

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
