أودينيزي يعود بالتعادل من ملعب كريمونيسي في الدوري الإيطالي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:52 م 20/10/2025
أودينيزي

صورة من مباراة أودينيزي وكريمونيسي

انتهت مساء اليوم الإثنين، مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإيطالي بالتعادل بين أودينيزي وكريمونيسي.

وتعادل فريق كريمونيسي مع أودينيزي في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإيطالي.

وبادر كريمونيسي بالتسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق فيليبو تيراكيانو، قبل أن يتعادل أودينيزي في الدقيقة 51 عن طريق نيكولو زانيولو.

وبهذه النتيجة، يصل كريمونيسي للنقطة العاشرة في المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، بينما يتواجد أودينيزي للمركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

ويعد هذا التعادل الرابع لفريق كريمونيسي في الموسم الحالي، وذلك بعدما لعب 7 مباريات وانتصر في مباراتين وتلقى هزيمة واحدة، بينما عانى أودينيزي من هزيمتين و3 تعادلات وانتصارين فقط بعد 7 مباريات أيضًا.

وشهدت هذه الجولة انتصار فريق إنتر ميلان على روما بنتيجة 1-0، قبل أن يخسر يوفنتوس من كومو بنتيجة 2-0، ثم انتصر ميلان على فيورنتينا بنتيجة 2-1.

مباراة أودينيزي القادمة
الدوري الإيطالي أودينيزي كريمونيسي

