وتعادل فريق كريمونيسي مع أودينيزي في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإيطالي.

وبادر كريمونيسي بالتسجيل في الدقيقة الرابعة عن طريق فيليبو تيراكيانو، قبل أن يتعادل أودينيزي في الدقيقة 51 عن طريق نيكولو زانيولو.

وبهذه النتيجة، يصل كريمونيسي للنقطة العاشرة في المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي، بينما يتواجد أودينيزي للمركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.

ويعد هذا التعادل الرابع لفريق كريمونيسي في الموسم الحالي، وذلك بعدما لعب 7 مباريات وانتصر في مباراتين وتلقى هزيمة واحدة، بينما عانى أودينيزي من هزيمتين و3 تعادلات وانتصارين فقط بعد 7 مباريات أيضًا.

وشهدت هذه الجولة انتصار فريق إنتر ميلان على روما بنتيجة 1-0، قبل أن يخسر يوفنتوس من كومو بنتيجة 2-0، ثم انتصر ميلان على فيورنتينا بنتيجة 2-1.