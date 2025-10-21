المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رقم سلبي يضع بصمته على الجولة السابعة بالدوري الإيطالي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:13 ص 21/10/2025
رافاييل لياو خلال مباراة ميلان وفيورنتينا

فريق ميلان

انتهت مباريات الجولة السابعة من مواجهات الدوري الإيطالي، مساء الإثنين، والتي شهدت رقمًا سلبيًا في ظل تراجع المعدل التهديفي للفرق في المسابقة.

وأطلق حكام 4 مباريات صافرة النهاية، خلال الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وكانت تشير النتيجة إلى التعادل السلبي دون أهداف.

رقم سلبي بالدوري الإيطالي

شهد الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي، تسجيل 11 هدفًا فقط، وهو رقم قياسي سلبي جديد في جولة واحدة من المسابقة بالنظر إلى مشاركة 20 فريق.

وجاءت نتائج 4 مباريات دون أن تشهد تسجيل أهداف، وهي ليتشي أمام ساسولو، بيزا كالتشيو أمام هيلاس فيرونا، جنوى أمام بارما، أتالانتا أمام لاتسيو.

نتائج الجولة السابعة من الدوري الإيطالي

- ليتشي 0-0 ساسولو

- بيزا كالتشيو 0-0 هيلاس فيرونا

- تورينو 1-0 نابولي

- روما 0-1 إنتر ميلان

- كومو 2-0 يوفنتوس

- جنوى 0-0 بارما

- كالياري 0-2 بولونيا

- أتالانتا 0-0 لاتسيو

- ميلان 2-1 فيورنتينا

- كريمونيسي 1-1 أودينيزي

طالع جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي

- المركز الأول (ميلان): 16 نقطة.

- المركز الثاني (إنتر): 15 نقطة.

- المركز الثالث (نابولي): 15 نقطة.

- المركز الرابع (روما): 15 نقطة.

 

ميلان الدوري الإيطالي إنتر ترتيب الدوري الإيطالي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

