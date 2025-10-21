رقم سلبي يضع بصمته على الجولة السابعة بالدوري الإيطالي

انتهت مباريات الجولة السابعة من مواجهات الدوري الإيطالي، مساء الإثنين، والتي شهدت رقمًا سلبيًا في ظل تراجع المعدل التهديفي للفرق في المسابقة.

وأطلق حكام 4 مباريات صافرة النهاية، خلال الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وكانت تشير النتيجة إلى التعادل السلبي دون أهداف.

رقم سلبي بالدوري الإيطالي

شهد الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي، تسجيل 11 هدفًا فقط، وهو رقم قياسي سلبي جديد في جولة واحدة من المسابقة بالنظر إلى مشاركة 20 فريق.

وجاءت نتائج 4 مباريات دون أن تشهد تسجيل أهداف، وهي ليتشي أمام ساسولو، بيزا كالتشيو أمام هيلاس فيرونا، جنوى أمام بارما، أتالانتا أمام لاتسيو.

نتائج الجولة السابعة من الدوري الإيطالي

- ليتشي 0-0 ساسولو

- بيزا كالتشيو 0-0 هيلاس فيرونا

- تورينو 1-0 نابولي

- روما 0-1 إنتر ميلان

- كومو 2-0 يوفنتوس

- جنوى 0-0 بارما

- كالياري 0-2 بولونيا

- أتالانتا 0-0 لاتسيو

- ميلان 2-1 فيورنتينا

- كريمونيسي 1-1 أودينيزي

طالع جدول ترتيب الدوري الإيطالي

ترتيب الدوري الإيطالي

- المركز الأول (ميلان): 16 نقطة.

- المركز الثاني (إنتر): 15 نقطة.

- المركز الثالث (نابولي): 15 نقطة.

- المركز الرابع (روما): 15 نقطة.