المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد أنباء الاهتمام السعودي.. مالك ميلان يرد: لن أبيع النادي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:51 م 22/10/2025
ميلان

مالك ميلان يغلق الباب أمام العروض السعودية

حسم جيري كاردينالي، مالك نادي إيه سي ميلان، الجدل الدائر حول مستقبل ملكية النادي الإيطالي، مؤكدًا تمسكه الكامل بالروسونيري وعدم وجود أي نية لبيع النادي في الوقت الحالي أو مستقبلاً.

مالك ميلان يغلق الباب أمام العروض السعودية

وفي تصريحات أدلى بها خلال مقابلة عبر بودكاست ميلان، رد كاردينالي على تساؤلات بشأن إمكانية بيع النادي، في ظل انتشار تقارير تربط صناديق استثمار سعودية باهتمام محتمل بشراء ميلان، قائلاً بشكل حاسم: "لن أبيع هذا النادي أبدًا".

وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد التكهنات حول مستقبل ملعب سان سيرو والمشروع الجديد المنتظر، إذ حصل ناديا ميلان وإنتر ميلان مؤخرًا على موافقة مبدئية لشراء الأرض المحيطة بالملعب التاريخي، تمهيدًا لهدم معظم أجزائه وبناء ملعب حديث بمواصفات عالمية في موقعه الحالي.

وربطت بعض التقارير بين هذا المشروع الضخم واحتمالات بيع النادي مستقبلًا، خاصة أن اكتماله قد يجعل الملكية أكثر جاذبية للمستثمرين، غير أن كاردينالي شدد على التزامه بمشروع طويل الأمد مع الروسونيري، مؤكدًا أن هدفه هو تعزيز استقرار النادي وتطوير بنيته التحتية بما يليق بتاريخ ميلان العريق.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا

مباراة ميلان القادمة
الدوري الإيطالي ميلان سان سيرو جيري كاردينالي ريد بيرد ملعب ميلان الجديد نادي ميلان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

2 1
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

96

تسديدة من محمد شكري من خارج منطقة الجزاء وصلت سهلة في يد صبحي سليمان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg