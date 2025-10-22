حسم جيري كاردينالي، مالك نادي إيه سي ميلان، الجدل الدائر حول مستقبل ملكية النادي الإيطالي، مؤكدًا تمسكه الكامل بالروسونيري وعدم وجود أي نية لبيع النادي في الوقت الحالي أو مستقبلاً.

مالك ميلان يغلق الباب أمام العروض السعودية

وفي تصريحات أدلى بها خلال مقابلة عبر بودكاست ميلان، رد كاردينالي على تساؤلات بشأن إمكانية بيع النادي، في ظل انتشار تقارير تربط صناديق استثمار سعودية باهتمام محتمل بشراء ميلان، قائلاً بشكل حاسم: "لن أبيع هذا النادي أبدًا".

وجاءت هذه التصريحات في ظل تصاعد التكهنات حول مستقبل ملعب سان سيرو والمشروع الجديد المنتظر، إذ حصل ناديا ميلان وإنتر ميلان مؤخرًا على موافقة مبدئية لشراء الأرض المحيطة بالملعب التاريخي، تمهيدًا لهدم معظم أجزائه وبناء ملعب حديث بمواصفات عالمية في موقعه الحالي.

وربطت بعض التقارير بين هذا المشروع الضخم واحتمالات بيع النادي مستقبلًا، خاصة أن اكتماله قد يجعل الملكية أكثر جاذبية للمستثمرين، غير أن كاردينالي شدد على التزامه بمشروع طويل الأمد مع الروسونيري، مؤكدًا أن هدفه هو تعزيز استقرار النادي وتطوير بنيته التحتية بما يليق بتاريخ ميلان العريق.

