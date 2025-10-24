تقارير: إنتر يقدم عرضا ضخمًا لضم نيكو باز

أبدى نادي إنتر الإيطالي، رغبته في التعاقد مع الأرجنتيني نيكو باز لاعب نادي كومو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صاحب الـ21 عامًا يقدم مستويات رائعة في الموسم الحالي مع كومو، وهو ما جعل ريال مدريد يفكر في تفعيل بند إعادة اللاعب إلى صفوفه في الصيف المقبل، بشرط دفع 10 ملايين يورو.

وبحسب شبكة tyc الأرجنتينية، فإن نادي إنتر يرغب في ضم نيكو باز من نادي كومو، في صفقة كبيرة، تمنع عودته إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

وزعم التقرير، أن نادي إنتر قدّم عرضًا لضم اللاعب الشاب مقابل 58 مليون يورو.

وهناك شرط واحد فقط قد يمنع نيكو باز من العودة إلى ريال مدريد، وهو تلقيه عرض مغري من نادٍ آخر، حيث إن هذا السيناريو، ليس بعيدًا، ويبدو أن إنتر هو النادي المستعد لتقديم عرضٍ ضخم لخطف الموهبة الصاعدة.

وكشف التقرير، عن اجتماع جمع خافيرر زانيتي نائب رئيس نادي إنتر، ووالد نيكو باز، وهما يتناولان العشاء معًا؛ إذ أن هذه المرة ليست الأولى التي يعبر فيها النيراتزوري عن رغبته في ضم اللاعب.

سجل نيكو باز 4 أهداف وصنع مثلها في مسابقة الدوري الإيطالي، مما يعزز فرصه في الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى.