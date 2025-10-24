تلقى نادي نابولي الإيطالي ضربة جديدة قبل المواجهة المرتقبة أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، بعدما أعلن رسميًا غياب حارس مرماه أليكس ميريت بسبب الإصابة.

إصابة مفاجئة في التدريب

وأوضح النادي، في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أن ميريت تعرض لإصابة خلال الحصة التدريبية الصباحية عشية اللقاء الذي سيقام غدًا السبت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وأشار البيان إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت للحارس الإيطالي في مستشفى بينيتا جراندي أظهرت إصابته بكسر في مشط القدم الثاني بالقدم اليمنى، مما يستدعي غيابه لفترة عن الملاعب.

وبناءً على ذلك، من المنتظر أن يحصل الحارس فانجا ميلينكوفيتش سافيتش على الضوء الأخضر لحماية عرين نابولي أمام إنتر في واحدة من أهم مباريات الجولة المقبلة بالكالتشيو.

هويلوند أيضًا خارج الحسابات

ولم تتوقف متاعب المدرب أنطونيو كونتي عند هذا الحد، إذ تأكد أيضًا غياب المهاجم الدنماركي راسموس هوجلوند عن المباراة بسبب الإصابة.

ورغم عدم صدور بيان رسمي بشأن حالته، إلا أن شبكة سكاي سبورت إيطاليا أكدت أن اللاعب لم يشارك في مران الفريق اليوم، وأنه غير جاهز حتى للتواجد على مقاعد البدلاء.

نتائج سلبية تسبق القمة

ويعيش نابولي فترة صعبة، بعد أن تكبد هزيمتين متتاليتين في جميع المسابقات، أبرزها الخسارة الثقيلة أمام آيندهوفن بنتيجة 6-2 في دوري أبطال أوروبا، ما يضع الفريق تحت ضغط كبير قبل موقعة إنتر المرتقبة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي، اضغط هنا.