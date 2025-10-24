المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

0 0
18:00
ديكيداها

ديكيداها

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي
نادي باريس

نادي باريس

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ضربة موجعة لنابولي.. ميريت خارج مواجهة إنتر بسبب كسر في القدم

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:58 م 24/10/2025
ميريت

أليكس ميريت

تلقى نادي نابولي الإيطالي ضربة جديدة قبل المواجهة المرتقبة أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، بعدما أعلن رسميًا غياب حارس مرماه أليكس ميريت بسبب الإصابة.

إصابة مفاجئة في التدريب

وأوضح النادي، في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة، أن ميريت تعرض لإصابة خلال الحصة التدريبية الصباحية عشية اللقاء الذي سيقام غدًا السبت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وأشار البيان إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت للحارس الإيطالي في مستشفى بينيتا جراندي أظهرت إصابته بكسر في مشط القدم الثاني بالقدم اليمنى، مما يستدعي غيابه لفترة عن الملاعب.

وبناءً على ذلك، من المنتظر أن يحصل الحارس فانجا ميلينكوفيتش سافيتش على الضوء الأخضر لحماية عرين نابولي أمام إنتر في واحدة من أهم مباريات الجولة المقبلة بالكالتشيو.

هويلوند أيضًا خارج الحسابات

ولم تتوقف متاعب المدرب أنطونيو كونتي عند هذا الحد، إذ تأكد أيضًا غياب المهاجم الدنماركي راسموس هوجلوند عن المباراة بسبب الإصابة.

ورغم عدم صدور بيان رسمي بشأن حالته، إلا أن شبكة سكاي سبورت إيطاليا أكدت أن اللاعب لم يشارك في مران الفريق اليوم، وأنه غير جاهز حتى للتواجد على مقاعد البدلاء.

نتائج سلبية تسبق القمة

ويعيش نابولي فترة صعبة، بعد أن تكبد هزيمتين متتاليتين في جميع المسابقات، أبرزها الخسارة الثقيلة أمام آيندهوفن بنتيجة 6-2 في دوري أبطال أوروبا، ما يضع الفريق تحت ضغط كبير قبل موقعة إنتر المرتقبة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإيطالي، اضغط هنا.

الدوري الإيطالي إنتر ميلان نابولي أليكس ميريت نابولي ضد إنتر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الزمالك

الزمالك

0 0
ديكيداها

ديكيداها

25

تمريرة لصالح ديكيداها خلف دفاع الزمالك لكن محمد اسماعيل تصدى للكرة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg