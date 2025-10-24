المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم لن يغير شيئا.. تحديد موعد انطلاق الدوري الإيطالي الموسم المقبل

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:21 م 24/10/2025
الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي "سيري آ" عن موعد انطلاق النسخة المقبلة من المسابقة، التي لن تتأثر بإقامة كأس العالم في صيف العام المقبل (بعد نهاية الموسم الحالي).

ويقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، في الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو.

وينطلق موسم 2026-2027 من الدوري الإيطالي في 22 أغسطس 2026، وفقا لما أعلنته الرابطة مساء الجمعة.

وتقام الجولة الأولى من الموسم المقبل في 22 و23 أغسطس، أي بعد شهر و3 أيام من نهاية كأس العالم 2026.

وكان الموسم الحالي من الدوري الإيطالي قد انطلق في 23 أغسطس، أي في نفس الموعد تقريبا.

ويختتم الموسم المقبل في 30 مايو، مقارنة بـ24 من الشهر نفسه للموسم الحالي.

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

تصفيات كأس العالم الدوري الإيطالي كأس العالم

