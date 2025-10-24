أعلنت رابطة الدوري الإيطالي "سيري آ" عن موعد انطلاق النسخة المقبلة من المسابقة، التي لن تتأثر بإقامة كأس العالم في صيف العام المقبل (بعد نهاية الموسم الحالي).

ويقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، في الفترة بين 11 يونيو و19 يوليو.

وينطلق موسم 2026-2027 من الدوري الإيطالي في 22 أغسطس 2026، وفقا لما أعلنته الرابطة مساء الجمعة.

وتقام الجولة الأولى من الموسم المقبل في 22 و23 أغسطس، أي بعد شهر و3 أيام من نهاية كأس العالم 2026.

وكان الموسم الحالي من الدوري الإيطالي قد انطلق في 23 أغسطس، أي في نفس الموعد تقريبا.

ويختتم الموسم المقبل في 30 مايو، مقارنة بـ24 من الشهر نفسه للموسم الحالي.

