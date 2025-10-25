المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإيطالي.. هدف متأخر ينقذ ميلان من الخسارة أمام بيزا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:43 ص 25/10/2025
ميلان

ميلان

أهدر ميلان، متصدر ترتيب الدوري الإيطالي، فرصة الابتعاد بالصدارة، بعد تعادله 2-2 مع بيزا، مساء الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة.

وافتتح ميلان التسجيل في الدقيقة السابعة عن طريق رافاييل لياو.

وفي الدقيقة 60، حصل بيزا على ركلة جزاء بداعي لمسة يد من جانب المدافع البلجيكي كوني دي وينتر، وتقدم خوان كوادرادو لينفذ الركلة بنجاح مدركا التعادل لبيزا.

وقبل 4 دقائق من نهاية المباراة، وجه بيزا صدمة لأصحاب الأرض عندما تقدم عن طريق مبالا نزولا.

وسجل زاكاري أتيكام مهاجم ميلان هدفا متأخرا في الوقت بدل الضائع أنقذ به الفريق من الخسارة على ملعبه وقاده للتعادل 2-2 بعدما كادت المباراة أن تنتهي بخسارة محرجة لمتصدر الدوري.

وظل ميلان في الصدارة رافعا رصيده إلى 17 نقطة متفوقا بفارق نقطتين أمام إنتر ميلان ونابولي وروما، انتظارا لنتائج باقي مباريات الجولة.

من جهته، يقبع بيزا في المركز الـ18 (أول مراكز الهبوط) برصيد 4 نقاط.

ميلان الدوري الإيطالي بيزا

أخبار تهمك

