كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 2
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

تشكيل نابولي.. لا رأس حربة أمام إنتر

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:23 م 25/10/2025
فريق نابولي

نابولي

يبدأ نادي نابولي دون رأس حربة في تشكيل مباراته أمام إنتر، مساء اليوم السبت.

ويستدرج نابولي ضيفه إنتر إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا في مباراة تقام بينهما ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإيطالي.

ويملك الفريقان 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ميلان الذي خاض مباراة أكثر هذا الموسم.

تشكيل نابولي

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش سافيتش

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أليساندرو بونجيورنو، جوان جيسوس، ليونادرو سبينازولا

الوسط: بيلي جيلمور، أندريه أنجويسا، كيفن دي بروين، سكوت ماكتومناي، ماتيو بوليتانو

الهجوم: ديفيد نيرس

ويجلس على مقاعد نابولي: دافيد سبينيلي، ميجيل جوتيريز، سام بوكيما، ماتياس أوليفيرا، إلف إلماس، ماتياس فيرانتي، أنطونيو فيرجارا، باسكوالي مازوتشي، لوكا ماريانوتشي، جوزيبي أمبروسينو، نواه لانج، لورينزو لوكا.

واختار المدرب أنطونيو كونتي إبقاء المهاجم الوحيد لورينزو لوكا بين البدلاء، فيما يستمر غياب كل من البلجيكي روميلو لوكاكو والدنماركي راسموس هويلوند. 

ولا يبدو واضحًا ما إذا كان نيرس سيلعب دور المهاجم الصريح أو سكوت ماكتومناي الذي أجاد هذا الدور في أكثر من مناسبة في الموسم الماضي 2024-2025.

ويأمل نابولي في التعافي من الخسارة الثقيلة التي تلقاها (6-2) أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.

مباراة نابولي القادمة
الدوري الإيطالي نابولي إنتر

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

