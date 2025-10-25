تشكيل نابولي.. لا رأس حربة أمام إنتر

يبدأ نادي نابولي دون رأس حربة في تشكيل مباراته أمام إنتر، مساء اليوم السبت.

ويستدرج نابولي ضيفه إنتر إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا في مباراة تقام بينهما ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإيطالي.

ويملك الفريقان 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ميلان الذي خاض مباراة أكثر هذا الموسم.

تشكيل نابولي

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش سافيتش

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أليساندرو بونجيورنو، جوان جيسوس، ليونادرو سبينازولا

الوسط: بيلي جيلمور، أندريه أنجويسا، كيفن دي بروين، سكوت ماكتومناي، ماتيو بوليتانو

الهجوم: ديفيد نيرس

ويجلس على مقاعد نابولي: دافيد سبينيلي، ميجيل جوتيريز، سام بوكيما، ماتياس أوليفيرا، إلف إلماس، ماتياس فيرانتي، أنطونيو فيرجارا، باسكوالي مازوتشي، لوكا ماريانوتشي، جوزيبي أمبروسينو، نواه لانج، لورينزو لوكا.

واختار المدرب أنطونيو كونتي إبقاء المهاجم الوحيد لورينزو لوكا بين البدلاء، فيما يستمر غياب كل من البلجيكي روميلو لوكاكو والدنماركي راسموس هويلوند.

ولا يبدو واضحًا ما إذا كان نيرس سيلعب دور المهاجم الصريح أو سكوت ماكتومناي الذي أجاد هذا الدور في أكثر من مناسبة في الموسم الماضي 2024-2025.

ويأمل نابولي في التعافي من الخسارة الثقيلة التي تلقاها (6-2) أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا.