المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 2
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تشكيل إنتر.. لاوتارو يقود الهجوم أمام نابولي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:30 م 25/10/2025
لاوتار

لاوتارو مارتينيز - مهاجم إنتر

أعلن المدير الفني الروماني كريستيان كيفو، مدرب نادي إنتر، التشكيل الذي يبدأ به ضد نابولي.

ويحل إنتر ضيفًا على نابولي في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإيطالي 2025-2026.

ويملك الفريقان 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ميلان الذي خاض مباراة أكثر هذا الموسم.

تشكيل إنتر

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: مانويل أكانجي، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني

الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوجلو، هنريك مخيتريان، فيديريكو ديماركو

الهجوم: أنجي يوان بوني، لاوتارو مارتينيز

وتضم قائمة إنتر الاحتياطية: جوزيب مارتينيز، أليساندرو كاليجاريس، ستيفان دي فري، بيوتر زيلينسكي، بيتار سوتشيتش، لويس هنريكي، دافيد فراتيسي، أندي ضيوف، كارلوس أوجوستو، يان أوريل بيسيك، فرانشيسكو إسبوزيتو.

ولا تظهر أي مفاجآت كبيرة في تشكيل المدرب الروماني كريستيان كيفو أمام إنتر، إذ يبدأ بـ3 مدافعين مع حصول الظهيرين الأيمن والأيسر على أدوار هجومية.

ويقود لاوتارو مارتينيز هجوم إنتر أمام نابولي، بجانب يوان بوني الذي يعوض غياب المصاب ماركوس تورام.

مباراة إنتر ميلان القادمة
الدوري الإيطالي إنتر نابولي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
تشيلسي

تشيلسي

1 2
سندرلاند

سندرلاند

76

تبديل لصالح تشيلسي بخروج جوش أتشيمبونج ودخول توسين أدارابيويو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg