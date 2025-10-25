تشكيل إنتر.. لاوتارو يقود الهجوم أمام نابولي

أعلن المدير الفني الروماني كريستيان كيفو، مدرب نادي إنتر، التشكيل الذي يبدأ به ضد نابولي.

ويحل إنتر ضيفًا على نابولي في ملعب دييجو أرماندو مارادونا، مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإيطالي 2025-2026.

ويملك الفريقان 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ميلان الذي خاض مباراة أكثر هذا الموسم.

تشكيل إنتر

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: مانويل أكانجي، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني

الوسط: دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوجلو، هنريك مخيتريان، فيديريكو ديماركو

الهجوم: أنجي يوان بوني، لاوتارو مارتينيز

وتضم قائمة إنتر الاحتياطية: جوزيب مارتينيز، أليساندرو كاليجاريس، ستيفان دي فري، بيوتر زيلينسكي، بيتار سوتشيتش، لويس هنريكي، دافيد فراتيسي، أندي ضيوف، كارلوس أوجوستو، يان أوريل بيسيك، فرانشيسكو إسبوزيتو.

ولا تظهر أي مفاجآت كبيرة في تشكيل المدرب الروماني كريستيان كيفو أمام إنتر، إذ يبدأ بـ3 مدافعين مع حصول الظهيرين الأيمن والأيسر على أدوار هجومية.

ويقود لاوتارو مارتينيز هجوم إنتر أمام نابولي، بجانب يوان بوني الذي يعوض غياب المصاب ماركوس تورام.