استفاق نادي نابولي من كوابيسه، مساء اليوم السبت، بالفوز على ضيفه إنتر (3-1) في مباراة جمعت بينهما على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإيطالي 2025-2026.

ونجح نابولي في مصالحة الجماهير الغاضبة بعد هزيمة ثقيلة في آخر مباراة له في منافسات دوري أبطال أوروبا أمام بي إس في آيندهوفن (6-2)، علمًا بأنه خسر أيضًا آخر لقاء له في الدوري الإيطالي ضد تورينو.

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ18 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة على ميلان، و3 على إنتر.

تشكيل نابولي وإنتر

- تشكيل نابولي: ميلينكوفيتش سافيتش، جيوفاني دي لورينزو، أليساندرو بونجيورنو، جوان جيسوس، ليونادرو سبينازولا، بيلي جيلمور، أندريه أنجويسا، كيفن دي بروين، سكوت ماكتومناي، ماتيو بوليتانو، ديفيد نيرس.

- تشكيل إنتر: يان سومر، مانويل أكانجي، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني، دينزل دومفريس، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوجلو، هنريك مخيتريان، فيديريكو ديماركو، أنجي يوان بوني، لاوتارو مارتينيز.

تفاصيل مباراة نابولي وإنتر في الدوري الإيطالي

شهدت الدقيقة 10 أول فرصة محققة، بعدما أرسل تشالهان أوجلو عرضية ارتقى لها باستوني ليحول الكرة برأسه نحو مرمى نابولي قبل أن تبتعد قليلًا عن قائم ميلينكوفيتش سافيتش.

وتصدى حارس نابولي لتسديدة لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 15.

وجرب جيلمور حظه بالتسديد من مسافة بعيدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20 لكن كرته مرت بعيدًا عن قائم سومر.

وتحصل نابولي على ركلة جزاء في الدقيقة 33، تمكن من تحويلها إلى هدف بعد أن أتقن تنفيذها على يمين سومر الذي ارتمى معها دون أن ينجح في التصدي لها.

وغادر دي بروين مصابًا في الدقيقة 37، إذ ظل يشكو من آلام عضلية شعر بها أثناء تنفيذ ركلة الجزاء.

وتصدت عارضة نابولي لرأسية خطيرة من باستوني في الدقيقة 41.

وأهدر لاوتارو مارتينيز فرصة هدف محقق في الدقيقة 45+4، إذ مرت تسديدته بعيدًا عن مرمى نابولي بقليل.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف سكوت ماكتومناي هدفًا ثانيًا في الدقيقة 54 بعد عرضية رائعة من سبينازولا، حولها الاسكتلندي إلى هدف مستحق.

وقلص إنتر الفارق أمام نابولي إلى هدف وحيد بفضل ركلة جزاء تمكن تشالهان أوجلو من تنفيذها بنجاح في الدقيقة 59.

وقضى نابولي على آمال إنتر بهدف ثالث من توقيع أنجويسا الذي راوغ لاعبًا ثم سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء، هزت الشباك في الدقيقة 67.

وفشل إنتر في العودة فيما تبقى من وقت، ليحصل نابولي على 3 نقاط ثمينة اعتلى بها صدارة الترتيب في الدوري الإيطالي مجددًا.