المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

1 0
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

4 2
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

3 1
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
لانس

لانس

- -
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 3
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

استعاد الصدارة.. ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز نابولي على إنتر

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:40 م 25/10/2025
فريق نابولي

نابولي

استعاد نادي نابولي صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإيطالي 2025-2026، اليوم السبت، بالفوز على إنتر.

ونجح نابولي في تحقيق الفوز على إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب دييجو أرماندو مارادونا ضمن الجولة الثامنة.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز نابولي على إنتر

استفاق نابولي أخيرًا بعد هزيمتين متتاليتين في جميع المسابقات الرسمية، كان آخرها الخسارة (6-2) أمام بي أس آيندهوفن ضمن دوري أبطال أوروبا.

وعاد نابولي إلى صدارة الترتيب في الدوري الإيطالي بـ18 نقطة.

واستغل نابولي هدية ميلان الذي سقط في فخ التعادل (2-2) مع بيزا في إطار الجولة الثامنة نفسها من منافسات الدوري الإيطالي.

وظل إنتر من جانبه في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ15 نقطة.

طالع ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

يشار إلى أن روما يملك فرصة التساوي مع نابولي في صدارة الترتيب في منافسات الدوري الإيطالي إذا فاز غدًا الأحد على مضيفه ساسولو.

 

مباراة إنتر ميلان القادمة
الدوري الإيطالي نابولي إنتر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
برينتفورد

برينتفورد

- -
ليفربول

ليفربول

3

يحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة، جمعها من 5 انتصارات مقابل ثلاث هزائم، ولم يتعادل حتى الآن في أي مباراة.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg