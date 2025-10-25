استعاد نادي نابولي صدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإيطالي 2025-2026، اليوم السبت، بالفوز على إنتر.

ونجح نابولي في تحقيق الفوز على إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء أقيم على ملعب دييجو أرماندو مارادونا ضمن الجولة الثامنة.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز نابولي على إنتر

استفاق نابولي أخيرًا بعد هزيمتين متتاليتين في جميع المسابقات الرسمية، كان آخرها الخسارة (6-2) أمام بي أس آيندهوفن ضمن دوري أبطال أوروبا.

وعاد نابولي إلى صدارة الترتيب في الدوري الإيطالي بـ18 نقطة.

واستغل نابولي هدية ميلان الذي سقط في فخ التعادل (2-2) مع بيزا في إطار الجولة الثامنة نفسها من منافسات الدوري الإيطالي.

وظل إنتر من جانبه في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ15 نقطة.

طالع ترتيب الدوري الإيطالي من هنا

يشار إلى أن روما يملك فرصة التساوي مع نابولي في صدارة الترتيب في منافسات الدوري الإيطالي إذا فاز غدًا الأحد على مضيفه ساسولو.