هدف فاردي لا يكفي.. أتالانتا يواصل تجنب الهزيمة في الدوري الإيطالي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:49 م 25/10/2025
فاردي

فاردي من مباراة كريمونيزي وأتالانتا

واصل نادي أتالانتا تجنب الهزيمة الأولى في منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليفرض التعادل (1-1) على مضيفه كريمونيزي في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الثامنة.

والتقى الفريقان على أرض كريمونيزي في ملعب جيوفاني زيني.

أتالانتا يتجنب الهزيمة أمام فريق فاردي

ظلت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي بين كريمونيزي وأتالانتا في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل اللاعب الإنجليزي جيمي فاردي هدف كريمونيزي الوحيد في أتالانتا، علمًا بأنه الهدف الأول له على الإطلاق في منافسات الدوري الإيطالي منذ وصوله في الصيف الماضي من ليستر سيتي.

ورفض أتالانتا الخسارة أمام كريمونيزي، ليحرز ماركو بريشيانيني هدف التعادل في الدقيقة 84.

وتقدم أتالانتا إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ12 نقطة، وبات كريمونيزي في المركز العاشر بـ11 نقطة.

وحافظ أتالانتا على سجله خاليًا من الهزائم في منافسات الدوري الإيطالي 2025-2026، إذ فاز مرتين وتعادل في 6 مناسبات أخرى.

مباراة أتالانتا القادمة
الدوري الإيطالي أتالانتا جيمي فاردي كريمونيزي

