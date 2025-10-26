واصل فريق روما مطاردته لنابولي على صدارة الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزًا صعبًا على مضيفه ساسولو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ورفع روما رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني متساويًا مع نابولي المتصدر في عدد النقاط ومتأخرًا عنه بفارق الأهداف، بينما يبتعد بفارق نقطة عن ميلان الثالث وثلاث نقاط عن إنتر ميلان الرابع.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 بتوقيع الأرجنتيني باولو ديبالا، بعد متابعة ناجحة لتسديدة زميله بريان كريستانتي التي تصدى لها الحارس أرينات موريتش، ليضعها ديبالا بسهولة داخل الشباك مسجلًا هدفه الأول هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة أفضلية نسبية لساسولو في الدقائق الأولى، حيث أهدر كريستيان ثورستفيدت وأليو فيديرا فرصتين خطيرتين، قبل أن ينجح روما في فرض سيطرته بعد هدف ديبالا. وتألق حارس الفريق ميل سفيلار في الحفاظ على التقدم بتصديات مهمة حتى صافرة النهاية.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، خطف كالياري تعادلًا مثيرًا من مضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة 2-2، بعدما سجل هدفين في الدقائق الأخيرة عبر رياض الإدريسي وماتيا فيليسي، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر، بينما رفع فيرونا رصيده إلى خمس نقاط في المركز السابع عشر.