الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 1
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

1 0
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

1 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

ديبالا يقود روما لفوز ثمين على ساسولو ويشعل سباق الصدارة مع نابولي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

09:11 م 26/10/2025
باولو ديبالا نجم روما

ديبالا

واصل فريق روما مطاردته لنابولي على صدارة الدوري الإيطالي، بعدما حقق فوزًا صعبًا على مضيفه ساسولو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ورفع روما رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني متساويًا مع نابولي المتصدر في عدد النقاط ومتأخرًا عنه بفارق الأهداف، بينما يبتعد بفارق نقطة عن ميلان الثالث وثلاث نقاط عن إنتر ميلان الرابع.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 بتوقيع الأرجنتيني باولو ديبالا، بعد متابعة ناجحة لتسديدة زميله بريان كريستانتي التي تصدى لها الحارس أرينات موريتش، ليضعها ديبالا بسهولة داخل الشباك مسجلًا هدفه الأول هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة أفضلية نسبية لساسولو في الدقائق الأولى، حيث أهدر كريستيان ثورستفيدت وأليو فيديرا فرصتين خطيرتين، قبل أن ينجح روما في فرض سيطرته بعد هدف ديبالا. وتألق حارس الفريق ميل سفيلار في الحفاظ على التقدم بتصديات مهمة حتى صافرة النهاية.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، خطف كالياري تعادلًا مثيرًا من مضيفه هيلاس فيرونا بنتيجة 2-2، بعدما سجل هدفين في الدقائق الأخيرة عبر رياض الإدريسي وماتيا فيليسي، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر، بينما رفع فيرونا رصيده إلى خمس نقاط في المركز السابع عشر.

الدوري الإيطالي روما ديبالا

مباشر
المصري

المصري

1 0
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

65

تبديلين لصالح المصري.. دخول كريم العراقي ومحمود حمادة وخروج مصطفى أبو الخير ومنذر طمين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
