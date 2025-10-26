المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
فيورنتينا يقلب الطاولة على بولونيا ويتعادل بعد تأخره بهدفين في الدوري الإيطالي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:40 م 26/10/2025
فيورنتينا

فيورنتينا

خطف فريق فيورنتينا تعادلاً ثمينًا أمام مضيفه بولونيا بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبادر بولونيا بالتسجيل عبر سانتياجو كاسترو في الدقيقة 25، قبل أن يضيف زميله نيكولو كامبياجي الهدف الثاني في الدقيقة 52، ليبدو أن أصحاب الأرض في طريقهم لحصد النقاط الثلاث.

لكن فيورنتينا عاد بقوة في الدقائق الأخيرة، حيث قلص الفارق في الدقيقة 74 عن طريق ألبرت جودمنسون من ركلة جزاء، قبل أن يتمكن مويس كين من إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، أيضًا من ركلة جزاء، ليُنقذ فريقه من خسارة محققة.

وبهذه النتيجة، رفع بولونيا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد فيورنتينا إلى 4 نقاط في المركز الثامن عشر، ليستمر في معاناته في مؤخرة الجدول.

الدوري الإيطالي فيورنتينا

