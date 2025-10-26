خطف فريق فيورنتينا تعادلاً ثمينًا أمام مضيفه بولونيا بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبادر بولونيا بالتسجيل عبر سانتياجو كاسترو في الدقيقة 25، قبل أن يضيف زميله نيكولو كامبياجي الهدف الثاني في الدقيقة 52، ليبدو أن أصحاب الأرض في طريقهم لحصد النقاط الثلاث.

لكن فيورنتينا عاد بقوة في الدقائق الأخيرة، حيث قلص الفارق في الدقيقة 74 عن طريق ألبرت جودمنسون من ركلة جزاء، قبل أن يتمكن مويس كين من إدراك التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، أيضًا من ركلة جزاء، ليُنقذ فريقه من خسارة محققة.

وبهذه النتيجة، رفع بولونيا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد فيورنتينا إلى 4 نقاط في المركز الثامن عشر، ليستمر في معاناته في مؤخرة الجدول.