تيودور ينتقد ثنائي يوفنتوس..ويؤكد: لست مهتمًا بمستقبلي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:34 ص 27/10/2025
إيجور تيودور مدرب يوفنتوس

إيجور تيودور مدرب يوفنتوس

أكد إيجور تيودور المدير الفني لفريق يوفنتوس، أنه ليس مهتمًا بمستقبله مع كتيبة البيانكونيري، عقب الخسارة أمام لاتسيو، بهدف دون رد، في إطار منافسات الدوري الإيطالي.

وقال تيودور في تصريحات لشبكة "DAZN": "كلنا مسؤولون، يجب أن نحاول تقديم أداء أفضل وأن نبقى متحدين، لدينا مباراة أخرى بعد يومين، وأعتقد أن الفوز سيضعنا على الطريق الصحيح".

وتابع: "كان كوستيتش يُجري عملية الإحماء لأنني رأيت أن كامبياسو لم يكن على ما يرام، لكن بشكل عام، كان الفريق يظهر بشكل سليم منذ البداية، باستثناء خطأ جوناثان ديفيد الذي تسبب في الهدف".

وأكمل: "رأيت كامبياسو يُعاني مع إيساكسن، وعندما كنا نهاجم، أردناه أن يُغطي الجبهة بأكملها، لكنني لم أُعجب بطريقة أداء أندريا للدور، ماكيني يُغطي الجناح، وأندريا يُمكنه أن يكون لاعبًا وسطًا، لذلك بدّلتهما".

وواصل: "جوناثان وفلاهوفيتش يُسجلان الأهداف، لكننا اعتمدنا على الكرات العرضية، وفي الثلث الأخير من الملعب، كان على أحد اللاعبين تسجيلها في الشباك، وإلا فلن يحدث شيء، وسنُعاقب على كل خطأ بسيط في الدفاع".

وأتم: "يسألني الناس باستمرار إن كنت أشعر بالأمان أو القلق، لكنني لا أفكر في نفسي، لا يهمني مستقبلي، ما يهمني هو بذل قصارى جهدي، وإدراك جميع المشاكل والسعي لتحسين الأمور، مستقبلي لا يهمني إطلاقًا".

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس تيودور

