مدرب يوفنتوس عن مستقبله: لا أهتم

أكد إيجور تيودور، مدرب يوفنتوس الإيطالي، أنه لا يهتم بما يُنشر حول مستقبله، مع استمرار تراجع نتائج الفريق.

يعيش تيودور فترة صعبة مع "السيدة العجوز" بعد 8 مباريات متتالية دون أي فوز في جميع المسابقات، أحدثها الخسارة الثانية هذا الموسم أمام لاتسيو أمس الأحد في الدوري الإيطالي.

وكانت عدة تقارير إعلامية قد ذكرت أن مصير تيودور سيتحدد في مباراتي ريال مدريد ولاتسيو، وبعد خسارة كلتا المباراتين (0-1) يبدو المدير الفني قريبا من الإقالة.

لكن تيودور قال في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" بعد الخسارة من لاتسيو: "الناس يواصلون سؤالي عمّا إذا كنت أشعر بالأمان أو بالقلق، لكنني لا أفكر في نفسي".

وأضاف: "لا أهتم بمستقبلي، ما يهمني هو أن أفعل كل ما أستطيع، وأن أكون مدركا لكل المشاكل وأحاول تحسين الأمور، مستقبلي لا يهمني على الإطلاق".

وأتم: "إنه وقت سيئ، ولحظة صعبة، وعلينا أن نبقى متحدين ونعمل جميعا معا، هناك خيبة أمل لأنني أعتقد أننا استعدينا للمباراة بالطريقة الصحيحة، لكننا دائما نفتقد شيئا ما، نصل إلى منطقة الجزاء ثم لا نضع الكرة في الشباك".

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف نابولي المتصدر.