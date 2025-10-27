المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب يوفنتوس عن مستقبله: لا أهتم

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:53 ص 27/10/2025
تودور

إيجور تيودور

أكد إيجور تيودور، مدرب يوفنتوس الإيطالي، أنه لا يهتم بما يُنشر حول مستقبله، مع استمرار تراجع نتائج الفريق.

يعيش تيودور فترة صعبة مع "السيدة العجوز" بعد 8 مباريات متتالية دون أي فوز في جميع المسابقات، أحدثها الخسارة الثانية هذا الموسم أمام لاتسيو أمس الأحد في الدوري الإيطالي.

وكانت عدة تقارير إعلامية قد ذكرت أن مصير تيودور سيتحدد في مباراتي ريال مدريد ولاتسيو، وبعد خسارة كلتا المباراتين (0-1) يبدو المدير الفني قريبا من الإقالة.

لكن تيودور قال في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" بعد الخسارة من لاتسيو: "الناس يواصلون سؤالي عمّا إذا كنت أشعر بالأمان أو بالقلق، لكنني لا أفكر في نفسي".

وأضاف: "لا أهتم بمستقبلي، ما يهمني هو أن أفعل كل ما أستطيع، وأن أكون مدركا لكل المشاكل وأحاول تحسين الأمور، مستقبلي لا يهمني على الإطلاق".

وأتم: "إنه وقت سيئ، ولحظة صعبة، وعلينا أن نبقى متحدين ونعمل جميعا معا، هناك خيبة أمل لأنني أعتقد أننا استعدينا للمباراة بالطريقة الصحيحة، لكننا دائما نفتقد شيئا ما، نصل إلى منطقة الجزاء ثم لا نضع الكرة في الشباك".

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف نابولي المتصدر.

الدوري الإيطالي يوفنتوس إيجور تيودور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg