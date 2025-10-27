اتخذ نادي يوفنتوس الإيطالي، قرارا بإقالة الكرواتي إيجور تيودور، من تدريب الفريق بعد الخسارة من لاتسيو في الدوري الإيطالي.

ويعيش تيودور فترة صعبة مع "السيدة العجوز" بعد 8 مباريات متتالية دون أي فوز في جميع المسابقات، أحدثها الخسارة الثانية هذا الموسم أمام لاتسيو أمس الأحد في الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف نابولي المتصدر.

إقالة تيودور

قرر نادي يوفنتوس إقالة الكرواتي إيجور تيودور مدرب الفريق بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام لاتسيو، وفقاً لصحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن الإعلان الرسمي عن إقالة تيودور سيتم إصدارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الصحيفة الإيطالية، إنه من المتوقع أن يكون ماسيمو برامبيلا المدرب الحالي لفريق الشباب بالنادي، على مقاعد البدلاء في المباراة القادمة ضد أودينيزي، المقررة يوم الأربعاء 29 أكتوبر.