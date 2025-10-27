رسميًا.. يوفنتوس يعلن إقالة تيودور من تدريب الفريق

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، إقالة الكرواتي إيجور تيودور من منصبه كمدير فني للفريق، وذلك عقب الهزيمة أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي.

وخسر يوفنتوس بهدف نظيف أمام لاتسيو، بالأمس الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وكشف نادي يوفنتوس في بيان رسمي، عن إقالة تيودور وجهازه المعاون المكون من إيفان جافورسيتش وتوميسلاف روجيتش وريكاردو راجناتشي.

ورحل تيودور عن تدريب يوفنتوس، بسبب سوء النتائج، حيث لم يفز في آخر 8 مباريات في أي بطولة.

وأوضح النادي في بيانه أن ماسيميليانو برامبيلا، سوف يقود يوفنتوس في مباراة أودينيزي يوم الأربعاء في الدوري الإيطالي.

يوفنتوس كان قد أعلن في شهر يونيو الماضي، استمرار تيودور في تدريب الفريق بعقد جديد حتى عام 2027.

وكان تيودور قد تولى تدريب يوفنتوس في شهر مارس الماضي، وقاد الفريق إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخاض تيودور 24 مباراة مع يوفنتوس في مختلف البطولات والمسابقات، حيث فاز في 10 وتعادل في 8 وخسر 6 آخرين.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف نابولي المتصدر.