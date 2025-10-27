كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي، تفاصيل إصابة الأرميني هنريك مخيتاريان لاعب الفريق.

وتعرض مخيتاريان لاعب وسط إنتر، لإصابة في أوتار الفخذ الأيسر خلال مباراة فريقه ضد نابولي.

وحقق نادي نابولي الفوز على إنتر ميلان، بنتيجة (3-1) أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

تفاصيل إصابة هنريك مخيتاريان

وقال إنتر ميلان في بيان رسمي: "خضع هنريك مخيتاريان صباح اليوم لفحوصات سريرية وجراحية في معهد هيومانيتاس في روزانو".

وأوضح: "كشفت الفحوصات عن إصابته بشد في العضلة شبه الوترية في فخذه الأيسر".

وأتم النادي الإيطالي: "وسيتم تقييم حالته الأسبوع المقبل".

وشارك مخيتاريان مع إنتر ميلان في 8 مباريات خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات، لم يسجل أي أهداف أو يقدم أي تمريرات حاسمة.