المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سيتم تقييم حالته.. إنتر يكشف تفاصيل إصابة هنريك مخيتاريان

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:30 م 27/10/2025
مخيتاريان

مخيتاريان

كشف نادي إنتر ميلان الإيطالي، تفاصيل إصابة الأرميني هنريك مخيتاريان لاعب الفريق.

وتعرض مخيتاريان لاعب وسط إنتر، لإصابة في أوتار الفخذ الأيسر خلال مباراة فريقه ضد نابولي.

وحقق نادي نابولي الفوز على إنتر ميلان، بنتيجة (3-1) أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

تفاصيل إصابة هنريك مخيتاريان

وقال إنتر ميلان في بيان رسمي: "خضع هنريك مخيتاريان صباح اليوم لفحوصات سريرية وجراحية في معهد هيومانيتاس في روزانو".

وأوضح: "كشفت الفحوصات عن إصابته بشد في العضلة شبه الوترية في فخذه الأيسر".

وأتم النادي الإيطالي: "وسيتم تقييم حالته الأسبوع المقبل".

وشارك مخيتاريان مع إنتر ميلان في 8 مباريات خلال الموسم الحالي في جميع المسابقات، لم يسجل أي أهداف أو يقدم أي تمريرات حاسمة.

مباراة إنتر ميلان القادمة
الدوري الإيطالي إنتر ميلان نابولي هنريك مخيتاريان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
سموحة

سموحة

- -
الجونة

الجونة

4

تشكيل سموحة: أحمد ميهوب - هشام حافظ - محمد دبش - عبد الرحمن عامر - عمرو السيسي - سمير فكري - حسام أشرف - سامادو - صامويل امادي - محمد رجب - أحمد فوزي.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg