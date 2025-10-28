كشفت تقارير صحفية، أن المدرب ماسيميليانو أليجري يدرس استبعاد مهاجمه المكسيكي سانتياجو خيمينيز، من تشكيل فريق ميلان الأساسي، خلال المباريات المقبلة، بعد سوء مستواه.

وأكدت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت، أن أليجري قد يضع سانتياجو خيمينيز على مقاعد البدلاء ضد أتالانتا في الجولة المقبلة، بعدما فشل اللاعب في تسجيل أي هدف بالدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي.

سجل خيمينيز هدفًا واحدًا فقط في 10 مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، لكنه لم يسجل أي هدف في الدوري الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة أن أليجري لم يكن راضيًا عن أداء المهاجم ضد بيزا يوم الجمعة، وفي لحظة ما خلال المباراة، صرخ في وجه المكسيكي قائلًا: "استيقظ، استيقظ! هل أنت نائم؟".

لن يكون كريستيان بوليسيتش متاحًا ضد أتالانتا، مما يعني أنه في حال استبعاد خيمينيز، سيختار أليجري كريستوفر نكونكو بجوار رافائيل لياو، أو سيختار أليكسيس سايلامايكرز مع روبن لوفتوس تشيك كلاعب وسط هجومي.

حصد ميلان 17 نقطة من ثماني مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ويتأخر بنقطة واحدة عن روما ونابولي المتصدرين.