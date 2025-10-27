المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سباليتي يتصدر المرشحين لخلافة تيودر في تدريب يوفنتوس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:44 م 27/10/2025
سباليتي

لوتشيانو سباليتي

بدأ نادي يوفنتوس الإيطالي البحث عن مدير فني جديد جديد، خلفا للكرواتي إيجور تيودور، الذي أقيل مؤخرا.

يوفنتوس أعلن اليوم الإثنين إقالة تيودور بعد خسارة الفريق في آخر 3 مباريات، وفشله في الفوز في 8 مباريات متتالية.

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا" أن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، هو أبرز المرشحين لتولي تدريب يوفنتوس في الفترة المقبلة.

كذلك تضم القائمة رافاييل بالادينو، مدرب فيورنتينا السابق.

وأقيل سباليتي من تدريب المنتخب الإيطالي في يونيو الماضي، بينما غادر بالادينو فيورنتينا بالتراضي في نهاية موسم 2024-2025.

وقرر يوفنتوس إسناد منصب المدير الفني بشكل مؤقت إلى مدرب فريق الشباب ماسيمو برامبيلا، الذي سيتولى قيادة الفريق في مباراته ضد أودينيزي مساء الأربعاء.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف نابولي المتصدر.

الدوري الإيطالي يوفنتوس إيجور تيودور

