المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

0 0
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إيجور تودور.. أول إقالة في الدوري الإيطالي هذا الموسم

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:11 م 27/10/2025
تودور

إيجور تودور - مدرب يوفنتوس

أصبح الكرواتي إيجور تودور أول مدرب يتعرض للإقالة في منافسات الدوري الإيطالي 2025-2026.

وأعلن يوفنتوس في وقت سابق من اليوم الإثنين، إقالة تودور، بسبب سوء نتائج الفريق الأول، بعد أن فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 8 مباريات خاضها في جميع المسابقات الرسمية.

أول إقالة في الدوري الإيطالي

لم ينتظر يوفنتوس كثيرًا بعد الخسارة خارج أرضه (1-0) أمام لاتسيو، مساء أمس الأحد، ليعلن إقالة تودور هذا الصباح.

وعانى يوفنتوس هذا الموسم مع تودور، ليفشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 8 مباريات في جميع المسابقات الرسمية.

وبدأت سلسلة سقوط يوفنتوس بالتعادل في 5 مباريات متتالية ضد دورتموند وفيرونا وأتالانتا وفياريال وميلان، قبل الخسارة 3 مرات على يد كومو وريال مدريد ولاتسيو.

وأنهى يوفنتوس عهد تودور مبكرًا، بعد 24 مباراة رسمية فقط، فاز خلالها 10 مرات مقابل 6 هزائم مع التعادل في المناسبات الـ8 الأخرى.

بعد تودور.. كم مدربا أقيل في الدوريات الكبرى هذا الموسم؟

بات تودور أول مدرب يغادر منصبه في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وسبقت الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى، إيطاليا، إذ أقالت الدوريات الإسباني والإنجليزي والألماني والفرنسي بالفعل عددًا من المدربين، كالتالي..

- الدوري الإيطالي: إيجور تودور (يوفنتوس)

- الدوري الإنجليزي: نونو إسبريتو سانتو (نوتنجهام فورست)، جراهام بوتر (وست هام يونايتد)، أنجي بوستيكوجلو (نوتنجهام فورست)

- الدوري الإسباني: فليكو باونوفيتش (ريال أوفييدو)

- الدوري الألماني: إيريك تين هاج (باير ليفركوزن)، جيراردو سيواني (بوروسيا مونشنجلادباخ)

- الدوري الفرنسي: آدي هوتر (موناكو)

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس إيجور تودور

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
سموحة

سموحة

0 0
الجونة

الجونة

57

عرضية للجونة من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء ويتصدى لها الدفاع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg