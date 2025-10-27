إيجور تودور.. أول إقالة في الدوري الإيطالي هذا الموسم

أصبح الكرواتي إيجور تودور أول مدرب يتعرض للإقالة في منافسات الدوري الإيطالي 2025-2026.

وأعلن يوفنتوس في وقت سابق من اليوم الإثنين، إقالة تودور، بسبب سوء نتائج الفريق الأول، بعد أن فشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 8 مباريات خاضها في جميع المسابقات الرسمية.

أول إقالة في الدوري الإيطالي

لم ينتظر يوفنتوس كثيرًا بعد الخسارة خارج أرضه (1-0) أمام لاتسيو، مساء أمس الأحد، ليعلن إقالة تودور هذا الصباح.

وعانى يوفنتوس هذا الموسم مع تودور، ليفشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر 8 مباريات في جميع المسابقات الرسمية.

وبدأت سلسلة سقوط يوفنتوس بالتعادل في 5 مباريات متتالية ضد دورتموند وفيرونا وأتالانتا وفياريال وميلان، قبل الخسارة 3 مرات على يد كومو وريال مدريد ولاتسيو.

وأنهى يوفنتوس عهد تودور مبكرًا، بعد 24 مباراة رسمية فقط، فاز خلالها 10 مرات مقابل 6 هزائم مع التعادل في المناسبات الـ8 الأخرى.

بعد تودور.. كم مدربا أقيل في الدوريات الكبرى هذا الموسم؟

بات تودور أول مدرب يغادر منصبه في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وسبقت الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى، إيطاليا، إذ أقالت الدوريات الإسباني والإنجليزي والألماني والفرنسي بالفعل عددًا من المدربين، كالتالي..

- الدوري الإيطالي: إيجور تودور (يوفنتوس)

- الدوري الإنجليزي: نونو إسبريتو سانتو (نوتنجهام فورست)، جراهام بوتر (وست هام يونايتد)، أنجي بوستيكوجلو (نوتنجهام فورست)

- الدوري الإسباني: فليكو باونوفيتش (ريال أوفييدو)

- الدوري الألماني: إيريك تين هاج (باير ليفركوزن)، جيراردو سيواني (بوروسيا مونشنجلادباخ)

- الدوري الفرنسي: آدي هوتر (موناكو)