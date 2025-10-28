حادث مأساوي.. حارس إنتر يتسبب في مقتل رجل مسن

أصبح جوسيب مارتينيز حارس مرمى نادي إنتر ميلان في ورطة بعدما تسبب في مقتل رجل يبلغ من العمر 81 عامًا.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن رجلا يبلغ من العمر 81 عاما يستخدم كرسيا متحركا كهربائيا صدمته سيارة يقودها حارس مرمى إنتر الثاني مارتينيز صباح اليوم مما أدى إلى وفاته.

ووقع الحادث صباح اليوم بمنطقة فينيجرو، التابعة لمقاطعة كومو، بالقرب من مركز تدريب إنتر في أبيانو جنتيلي.

وأُعلن عن وفاة الرجل في موقع الحادث، على الرغم من الوصول السريع لسيارة الإسعاف وطائرة الإسعاف الجوي.

وتجري الشرطة الإيطالية تحقيقاتها حاليًا لإعادة بناء تفاصيل وملابسات الحادث.

ووفقًا لوسائل إعلام إيطالية، فإن الفرضية الأولية تشير إلى أن الرجل المسن ربما تعرض لوعكة صحية مفاجئة جعلته ينحرف إلى المسار الذي كان يقود فيه مارتينيز.

وقد توقف حارس إنتر على الفور وقدّم الإسعافات الأولية للرجل.

وعقب انتشار هذا الخبر المأساوي، قرر نادي إنتر إلغاء المؤتمر الصحفي للمدرب كريستيان تشيفو، الذي كان مقررًا عقده اليوم.

ويستعد إنتر لمواجهة فيورنتينا، غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا