اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي، من حسم قرار التعاقد مع لوتشيانو سباليتي، لقيادة الفريق فنياً خلال الفترة المقبلة.

يوفنتوس أعلن أمس الإثنين إقالة تيودور بعد خسارة الفريق في آخر 3 مباريات، وفشله في الفوز في 8 مباريات متتالية.

وذكرت تقارير إعلامية أن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، هو أبرز المرشحين لتولي تدريب يوفنتوس في الفترة المقبلة.

وكان يوفنتوس قد أعلن إسناد مهمة المدير الفني مؤقتا إلى مدرب فريق الشباب ماسيمو برامبيلا، الذي سيتولى قيادة الفريق في مباراته ضد أودينيزي مساء الأربعاء.

قرار التعاقد مع سباليتي

عُقد اجتماع مع المدرب السابق للمنتخب الوطني الإيطالي، مما أتاح للبيانكونيري فرصةً للاستفسار عن مدة العقد، وفقاً لشبكة "سكاي إيطاليا".

وفي غضون ذلك، استفسر يوفنتوس أيضًا من رافاييل بالادينو وهو خيار شاب عمل مع موديستو في مونزا.

ولا يزال سباليتي قريبًا من منصب البيانكونيري، على الرغم من عدم مناقشة الاعتبارات المالية معه بعد.