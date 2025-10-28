المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كونتي يترقب.. خبر سار وآخر صادم من مستشفى نابولي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:43 م 28/10/2025
كونتي

أنطونيو كونتي - مدرب نابولي

 

يترقب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي آخر التطورات في مستشفى نادي نابولي، حيث تلقى مساء اليوم الثلاثاء خبرين، أحدهما سار والآخر صادم.

ويتصدر نابولي جدول الترتيب في منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم بـ18 نقطة.

خبر سار وآخر صادم من مستشفى نابولي

تحدث ليلي أوريالي، منسق نابولي، في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي بشأن الحالة الصحية لكل من البلجيكيين كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو.

وقال المنسق الرياضي لنابولي بشأن إصابة دي بروين أمام إنتر: "العملية الجراحية ستتم غدًا، ومن المتوقع أن تكون مدة غيابه بين 3 و4 أشهر".

وأضاف: "نشعر بالحزن على إصابة كيفن دي بروين لأنه تأقلم مع نابولي سريعًا".

وزف منسق نابولي خبرًا سارًا، بقوله: "لوكاكو سيعود هذا الأسبوع، أحيانًا البعض ينسى أنه تعرض للإصابة في بداية الموسم ولم يشارك أبدًا.. لكن آمل استعادته سريعًا".

قبل أن يختتم: "نابولي دائمًا قادر على التغلب على الإصابات، وسنحاول فعل ذلك دائمًا".

مباراة نابولي القادمة
الدوري الإيطالي نابولي أنطونيو كونتي

