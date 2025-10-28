يترقب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي آخر التطورات في مستشفى نادي نابولي، حيث تلقى مساء اليوم الثلاثاء خبرين، أحدهما سار والآخر صادم.

ويتصدر نابولي جدول الترتيب في منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم بـ18 نقطة.

خبر سار وآخر صادم من مستشفى نابولي

تحدث ليلي أوريالي، منسق نابولي، في تصريحات نشرها موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي بشأن الحالة الصحية لكل من البلجيكيين كيفن دي بروين وروميلو لوكاكو.

وقال المنسق الرياضي لنابولي بشأن إصابة دي بروين أمام إنتر: "العملية الجراحية ستتم غدًا، ومن المتوقع أن تكون مدة غيابه بين 3 و4 أشهر".

وأضاف: "نشعر بالحزن على إصابة كيفن دي بروين لأنه تأقلم مع نابولي سريعًا".

وزف منسق نابولي خبرًا سارًا، بقوله: "لوكاكو سيعود هذا الأسبوع، أحيانًا البعض ينسى أنه تعرض للإصابة في بداية الموسم ولم يشارك أبدًا.. لكن آمل استعادته سريعًا".

قبل أن يختتم: "نابولي دائمًا قادر على التغلب على الإصابات، وسنحاول فعل ذلك دائمًا".