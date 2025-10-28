حسمت نتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، مباراة نادي ميلان أمام أتالانتا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وحلّ ميلان ضيفاً على نظيره أتالانتا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وافتتح صمويل ريتشي لاعب ميلان أهداف المباراة في الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

وسجل أديمولا لوكمان هدف التعادل لصالح أتالانتا في الدقيقة 35 من زمن المباراة.

وتعثر ميلان للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي بعد تعادله في الجولة الماضية أمام بيزا (2-2).

وأصبح رصيد ميلان 18 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما بات رصيد أتالانتا 13 نقطة في المركز السابع.

تفاصيل المباراة

تمكن نادي ميلان من التقدم في النتيجة مبكرا بعد مرور 4 دقائق فقط، بعد كرة عرضية من ركنية شتتها دفاع أتالانتا تابعها صامويل ريتشي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الكرة الشباك.

وكاد أتالانتا أن يسجل هدف التعادل سريعاً، بعدما قابل إيزاك هين كرة عرضية برأسية من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وأنقذ ماينان حارس مرمى ميلان مرماه من تلقي هدف التعادل في الدقيقة 21 من عمر المباراة، بعدما تصدى لتسديدة قوية أطلقها إيدرسون من على حدود منطقة الجزاء.

واستطاع أديمولا لوكمان من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 35 من عمر المباراة، بعدما قابل كرة بينية لعبها باساليتش داخل منطقة الجزاء، بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وكاد سانتياجو خيمينيز لاعب ميلان أن يسجل الهدف الثاني مع بداية الشوط الثاني، بعدما أطلق تسديدة قوية اصطدمت في دفاع أتالانتا لترتطم الكرة في العارضة بعد ذلك.

وأهدر توموري مدافع ميلان فرصة تسجيل هدف التقدم، بعدما سدد كرة داخل منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى حارس أتالانتا.

وأنقذ ماينان حارس مرمى ميلان مرماه من تلقي هدف قبل نهاية المباراة، بعدما تصدى لتسديدة قوية من زاباكوستا لاعب أتالانتا.