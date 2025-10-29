تقارير: يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع سباليتي

أكدت تقارير إعلامية توصل المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي لاتفاق مع نادي يوفنتوس على تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

يوفنتوس أعلن يوم الإثنين الماضي عن إقالة تيودور بعد خسارة الفريق في آخر 3 مباريات، وفشله في الفوز في 8 مباريات متتالية.

وذكرت تقارير إعلامية أن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، هو أبرز المرشحين لتولي تدريب يوفنتوس.

ووفقا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن سباليتي وافق على تولي مهمة تدريب يوفنتوس، والاتفاق بين الطرفين تم بالفعل.

وأشار رومانو إلى أن سباليتي اتفق مع يوفنتوس على عقد يمتد حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد في حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

حاليا يجري الطرفان مراجعة الخطوات الرسمية والعقود قبل التوقيع على جميع الوثائق قبل الإعلان الرسمي.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف نابولي المتصدر.