المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع سباليتي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:40 ص 29/10/2025
سباليتي

لوتشيانو سباليتي

أكدت تقارير إعلامية توصل المدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي لاتفاق مع نادي يوفنتوس على تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

يوفنتوس أعلن يوم الإثنين الماضي عن إقالة تيودور بعد خسارة الفريق في آخر 3 مباريات، وفشله في الفوز في 8 مباريات متتالية.

وذكرت تقارير إعلامية أن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق لمنتخب إيطاليا، هو أبرز المرشحين لتولي تدريب يوفنتوس.

ووفقا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن سباليتي وافق على تولي مهمة تدريب يوفنتوس، والاتفاق بين الطرفين تم بالفعل.

وأشار رومانو إلى أن سباليتي اتفق مع يوفنتوس على عقد يمتد حتى يونيو 2026، مع خيار التمديد في حال تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

حاليا يجري الطرفان مراجعة الخطوات الرسمية والعقود قبل التوقيع على جميع الوثائق قبل الإعلان الرسمي.

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف نابولي المتصدر.

الدوري الإيطالي يوفنتوس لوتشيانو سباليتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg