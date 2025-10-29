المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

نابولي يجدد محاولات التعاقد مع كوبي ماينو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:13 م 29/10/2025
كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد

كوبي ماينو

يستعد نادي نابولي، بطل الدوري الإيطالي، للقيام بمحاولة جديدة للتعاقد مع كوبي ماينو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفقا لما كشفته تقارير إعلامية.

ودخل ماينو (20 عاما) دوائر اهتمامات عدة أندية أوروبية، من بينها نابولي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد ابتعاده عن حسابات روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نابولي سيحاول مجددا التعاقد مع لاعب وسط إنجلترا كوبي ماينو من مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي بشهر يناير المقبل.

وأشار التقرير إلى أن ماينو لا يزال يلعب دورا محدودا تحت قيادة أموريم، إذ شارك لاعب الوسط الشاب لمدة 228 دقيقة فقط منذ بداية الموسم، وهو أمر يرغب نابولي في استغلاله.

جدير بالذكر أن اللاعب الإنجليزي صاحب الأصول الغانية نشأ في أكاديمية يونايتد وظهر مع الفريق الأول في عام 2023.

ويمتد عقد ماينو مع يونايتد حتى صيف 2027، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي بالاتفاق بين الطرفين.

