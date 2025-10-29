نابولي يجدد محاولات التعاقد مع كوبي ماينو

يستعد نادي نابولي، بطل الدوري الإيطالي، للقيام بمحاولة جديدة للتعاقد مع كوبي ماينو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وفقا لما كشفته تقارير إعلامية.

ودخل ماينو (20 عاما) دوائر اهتمامات عدة أندية أوروبية، من بينها نابولي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد ابتعاده عن حسابات روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نابولي سيحاول مجددا التعاقد مع لاعب وسط إنجلترا كوبي ماينو من مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي بشهر يناير المقبل.

وأشار التقرير إلى أن ماينو لا يزال يلعب دورا محدودا تحت قيادة أموريم، إذ شارك لاعب الوسط الشاب لمدة 228 دقيقة فقط منذ بداية الموسم، وهو أمر يرغب نابولي في استغلاله.

جدير بالذكر أن اللاعب الإنجليزي صاحب الأصول الغانية نشأ في أكاديمية يونايتد وظهر مع الفريق الأول في عام 2023.

ويمتد عقد ماينو مع يونايتد حتى صيف 2027، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي بالاتفاق بين الطرفين.