روما يبدأ مفاوضات تجديد عقد ديبالا

بدأ نادي روما الإيطالي تحركاته من أجل تجديد عقد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

وينتهي عقد ديبالا في صيف 2026، أي بنهاية الموسم الحالي، ولم تبدأ المحادثات معه بشأن صفقة جديدة بعد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إل كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فمن المقرر أن يبدأ ريكي ماسارا، رئيس نادي روما، محادثات عقد جديد مع وكلاء باولو ديبالا.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم الأرجنتيني أثبت قيمته للفريق العاصمي في الفترة الماضية، مما دفع النادي للإبقاء عليه.

ومن المتوقع أن يبدأ ماسارا مفاوضات رسمية بشأن عقد اللاعب في يناير المقبل، لكن قبلها سيتم وضع الخطوط العريضة للمحادثات.

وجذب ديبالا اهتمام عدة أندية سعودية مؤخرا، بينما ينتظر روما قبوله خفض راتبه الحالي من أجل تمديد إقامته مع "الجيالوروسي".

وشارك ديبالا صاحب الـ31 عاما في 7 مباريات مع روما هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.