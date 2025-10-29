المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كيليني: سباليتي لم يوقع ليوفنتوس حتى الآن

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:19 م 29/10/2025
سباليتي

سباليتي مطلوب في يوفنتوس

كشف جورجيو كيليني الذي يشغل منصب المدير الرياضي ليوفنتوس مؤقتًا أن النادي لم يوقع حتى الآن مع المدرب لوتشيانو سباليتي.

ويبحث يوفنتوس عن مدرب جديد لخلافة الكرواتي إيجور تودور.

كيليني يتحدث عن ملف مدرب يوفنتوس

أعلن يوفنتوس إقالة تودور من منصبه بعد الفشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 8 مباريات متتالية في جميع المسابقات الرسمية، لكنه لم يتعاقد بعد مع مدرب جديد.

وقال كيليني في تصريحات لشبكة DAZN التليفزيونية، مساء اليوم الأربعاء: "تودور يستحق الشكر لأنه قام بعمل مهم.. في الموسم الماضي حقق نتائج جيدة، وأعاد يوفنتوس إلى دوري أبطال أوروبا في وقت لم يكن فيه ذلك مضمونًا".

وأضاف: "أقالنا تودور لأننا شعرنا أن يوفنتوس في حاجة إلى شيء مختلف، وأن الفريق قادر على تقديم أداء أفضل".

وعن المدرب الجديد، واصل تصريحاته: "سباليتي لم يوقع بعد.. هو مدرب عظيم، ويعتمد أسلوبًا حديثًا في كرة القدم، لكن اسمحوا لي أن أحترم جميع الأطراف ولا يوجد الكثير لأقوله في هذا الأمر".

وتابع: "كثرة إقالة المدربين ليس من تقاليد يوفنتوس، ولكنني أعتبر هذا الموسم انتقاليًا، وأعرف أن الطريق سيكون صعبًا، وما يزال أمامنا 30 مباراة، لذا فكل شيء ممكن".

قبل أن يختتم: "يوفنتوس سيتعاقد مع مدير رياضي جديد خلال الأسابيع المقبلة، لأن هذا المنصب ما يزال شاغرًا".

مباراة يوفنتوس القادمة
الدوري الإيطالي يوفنتوس لوتشيانو سباليتي

