روما يشعل صدارة الدوري الإيطالي بفوز مثير على بارما

حقق نادي روما فوزًا مثيرًا على بارما بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الإيطالي.

وأقيمت مباراة روما ضد بارما ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري الإيطالي لموسم "2025-2026".

وسجل ماريو هيرموسو هدف التقدم لروما من ضربة رأس في الدقيقة 63.

وأضاف أرتيم دوفبيك الهدف الثاني في الدقيقة 81 بعد سلسلة من التمريرات.

وقلص أليساندرو سيركاتي الفارق لبارما بهدف من متابعة لكرة عرضية أمام المرمى في الدقيقة 86.

ورفع روما رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف نابولي المتصدر، أما بارما فدليه 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى، فاز فريق كومو بنتيجة 3-1 على ضيفه هيلاس فيرونا، ليتقدم للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي اضغط هنا